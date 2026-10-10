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ट्रक और ई-रिक्शा की आमने-सामने भिड़ंत, तीन लोगों की मौत, दो घायल

उधम सिंह नगर में ट्रक और ई-रिक्शा की आमने-सामने भिड़ंत ( PHOTO-ETV Bharat )

जसपुर: उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में बड़ी नहर के पास दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. हादसा टाटा 709 और ई-रिक्शा की आमने-सामने की टक्कर से हुआ. मृतकों में ई-रिक्शा चालक भी शामिल है, जबकि अन्य की पहचान अभी नहीं हो पाई है. पुलिस के मुताबिक, हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. घटना के बाद टाटा 709 का चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है. साथ ही घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

घटना के मुताबिक, जसपुर क्षेत्र में बड़ी नहर के पास ई-रिक्शा और टाटा 709 के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक अन्य घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. दो घायलों का उपचार किया जा रहा है.