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रामगढ़ में हाथियों का आतंक, हमले में दो गांव के तीन लोगों की मौत

रामगढ़ के बंदा और मुरपा गांव में हाथियों के हमले से तीन लोगों की मौत हो गई है.

WILD ELEPHANTS KILLED THREE PEOPLE
घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीण (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 3, 2026 at 3:01 PM IST

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रामगढ़: जिले के गोला थाना क्षेत्र में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. बंदा और मुरपा गांव में हाथियों ने फिर इंसानों पर हमला किया है. जिससे तीन लोगों की मौत हो गई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है.

घटना को लेकर बताया जाता है कि सबसे पहले मुरपा गांव में महुआ चुनने जा रहे एक वृद्ध श्याम देव साव पर हाथियों ने हमला किया. उसके बाद हाथियों का झुंड बंदा गांव के बांग्ला भट्ठा क्षेत्र में घुसा. जहां शौच के लिए जा रहे दो मजदूरों पर अचानक हमला कर दिया. हमले में युगल भुईया और धीरज भुईया की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना को लेकर जानकारी देते ग्रामीण और वन पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

लोगों ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोपी

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. मृतकों की पहचान कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप लगाया है कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है. लेकीन क्षेत्र में हाथियों के आगमन की कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती है, जिससे वे सतर्क नहीं हो पाते हैं. साथ ही हाथियों को सुरक्षित जंगल क्षेत्र में खदेड़ने में भी विभाग पूरी तरह विफल साबित हो रहा है. लोगों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है.

अचानक हाथियों के मुवमेंट से हुआ घटना: वन अधिकारी

घटना को लेकर गोला वन क्षेत्र पदाधिकारी नीलेश पोद्दार ने बताया कि विभाग को हाथियों के दूसरे जिले में होने की जानकारी थी. लेकिन अचानक उनका मूवमेंट इस क्षेत्र में हो गया. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि मृतकों के परिजनों को दी जाएगी. फिलहाल गांव में भय और गुस्से का माहौल है. ग्रामीणों ने मांग की है कि हाथियों को जल्द सुरक्षित क्षेत्र में खदेड़ा जाए. जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. गोला पुलिस वन विभाग का सहयोग कर रही है और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का काम भी कर रही है.

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WILD ELEPHANTS KILLED THREE PEOPLE

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