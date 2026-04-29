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UP Road Accident: चीख-पुकार में बदलीं श्रद्धालुओं की खुशियां, तीन हादसों में 8 की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल

उन्नाव/आजमगढ़/बलरामपुर : उन्नाव जनपद के बिहार थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां बिहार-बक्सर मार्ग पर कीरतपुर के समीप एक तेज रफ्तार डंपर और बोलेरो के बीच भीषण टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालु बक्सर से दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे. इस भीषण भिड़ंत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. वहीं आजमगढ़ में भी दो बाइकों की टक्कर में दी की मौत हो गई है और तीन लोग घायल हो गये हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर चालक ने लापरवाहीपूर्वक ओवरटेक करने की कोशिश की और पीछे से बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयावह थी कि बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग सहायता के लिए दौड़ पड़े. बोलेरो में लगभग 10 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, अन्य घायल यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घायलों का इलाज जारी

सूचना मिलते ही बिहार थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और तत्काल सुमेरपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मृतकों की शिनाख्त कर उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है. प्रशासन की ओर से हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में डंपर चालक की लापरवाही सामने आ रही है.

सीएम योगी ने जताया शोक, आर्थिक सहायता का किया एलान

इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाएं और घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. इसके साथ ही प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि हादसे में घायल सभी लोगों का अच्छे से इलाज कराया जाए और किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि इस हादसे में तीन की मौत की पुष्टि हुई है. राहत बचाव कार्य जारी है, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.