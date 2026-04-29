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UP Road Accident: चीख-पुकार में बदलीं श्रद्धालुओं की खुशियां, तीन हादसों में 8 की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल

उन्नाव में डंपर और बोलेरो में भिड़ंत, आजमगढ़ में दो बाइकों में टक्कर होने से हुआ हादसा

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 1:23 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 2:39 PM IST

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उन्नाव/आजमगढ़/बलरामपुर : उन्नाव जनपद के बिहार थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां बिहार-बक्सर मार्ग पर कीरतपुर के समीप एक तेज रफ्तार डंपर और बोलेरो के बीच भीषण टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालु बक्सर से दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे. इस भीषण भिड़ंत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. वहीं आजमगढ़ में भी दो बाइकों की टक्कर में दी की मौत हो गई है और तीन लोग घायल हो गये हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर चालक ने लापरवाहीपूर्वक ओवरटेक करने की कोशिश की और पीछे से बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयावह थी कि बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग सहायता के लिए दौड़ पड़े. बोलेरो में लगभग 10 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, अन्य घायल यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घायलों का इलाज जारी

सूचना मिलते ही बिहार थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और तत्काल सुमेरपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मृतकों की शिनाख्त कर उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है. प्रशासन की ओर से हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में डंपर चालक की लापरवाही सामने आ रही है.

सीएम योगी ने जताया शोक, आर्थिक सहायता का किया एलान
इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाएं और घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. इसके साथ ही प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि हादसे में घायल सभी लोगों का अच्छे से इलाज कराया जाए और किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि इस हादसे में तीन की मौत की पुष्टि हुई है. राहत बचाव कार्य जारी है, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

आजमगढ़ में भी सड़क हादसा, दो युवकों की मौत

आजमगढ़ जिले के मेंहनाजपुर थाना क्षेत्र में भी सड़क हादसा हो गया है, जहां पचरुख्वा गांव के पास मंगलवार की रात लगभग 12:30 बजे दो बाइकों में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार गाजीपुर जनपद के खानपुर थाना क्षेत्र के आलमपुर सोनियापार गांव निवासी धर्मेंद्र यादव (28) अंकित यादव (16) पुत्र रामनारायण यादव जौनपुर जनपद के चंदवक में एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हो गई. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर गांव निवासी हर्ष चौहान (19), सत्येंद्र चौहान (26) और सामंत चौहान (14) पुत्र अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है. फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

बलरामपुर में भी भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत

बलरामपुर जिले में भी भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत उतरौला-बलरामपुर राज्य मार्ग पर दो बाइकों में टक्कर हो गई, जिसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान आशीष सोनी (22) पुत्र नरेश कुमार सोनी निवासी मोहल्ला बलुआ, थाना कोतवाली नगर, जनपद बलरामपुर, आकाश वर्मा (17) वर्ष पुत्र बृजलाल वर्मा निवासी एमिलिया रज्जाक, थाना श्रीदत्तगंज, जनपद बलरामपुर, सूरज कश्यप (20) पुत्र गोपाल कश्यप निवासी मोहल्ला बड़ा पुल खलवा दक्षिणी, थाना कोतवाली नगर ,जनपद बलरामपुर के रूप में हुई. फिलहाल मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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Last Updated : April 29, 2026 at 2:39 PM IST

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