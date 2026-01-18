ETV Bharat / state

हरिद्वार में भीषण हादसा, कार और ई रिक्शा के बीच जबरदस्त टक्कर, 3 लोगों की मौत

रविवार को हरिद्वार में बड़ा हादसा हुआ. कार और ई-रिक्शा की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई.

कार और ई रिक्शा के बीच जबरदस्त टक्कर (PHOTO- ETV Bharat)
Published : January 18, 2026 at 1:54 PM IST

हरिद्वार: हरिद्वार-लक्सर मार्ग स्थित कटारपुर गांव के पास रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ. रविवार दोपहर को हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. दर्दना हादसा अनियंत्रित कार और ई-रिक्शा के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर से हुआ. हादसा होते ही दो लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के अनुसार, रविवार को हरिद्वार लक्सर मार्ग पर कटारपुर गांव से थोड़ा आगे एक कार और ई रिक्शा के बीच सामने सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. इस दौरान आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

हरिद्वार में कार और ई-रिक्शा की टक्कर में तीन लोगों की मौत (VIDEO- ETV Bharat)

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. हादसे में रिक्शा चालक और उसमें सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई. बाकी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान कार चालक ने भी दम तोड़ दिया. इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान विकास कुमार, निवासी फेरूपुर कार चालक, चरण सिंह निवासी कलियर रुड़की और आस मुहम्मद निवासी नसीरपुर खुर्द लक्सर रिक्शा चालक के रूप में हुई है. वहीं हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार दुर्घटना का कारण लग रही है. मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और दोनों वाहनों को भी कब्जे में ले लिया गया है.

