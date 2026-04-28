ETV Bharat / state

नींद की झपकी से हादसा, कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार, 3 लोगों की हुई मौत

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल है.

Three people died in a road accident on the National Highway in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 28, 2026 at 10:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे है. सोमवार को सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी, वहीं आज एक बार फिर से जिला कुरुक्षेत्र के गांव खानपुर कोलिया के पास एक भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भिजवाया है.

डिवाइडर से टकराई कार : मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के दंपति परिवार होंडा अमेज कार में दिल्ली से चंडीगढ़ अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे थे. राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर दोपहर बाद अचानक ड्राइवर को नींद आ गई जिसके चलते कार डिवाइडर से टकराने के बाद पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में परिवार के तीन लोगों भारत, 83 वर्षीय बृजभूषण और उनकी 80 वर्षीय पत्नी कविता की मौत हो गई, जबकि उनका 53 वर्षीय बेटा तरुण घायल है जिसे शाहाबाद के निजी अस्पताल में रेफर किया गया है.

Three people died in a road accident on the National Highway in Kurukshetra
नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना (ETV Bharat)

ड्राइवर को नींद आने से हादसा : घायल हुए तरुण ने बताया कि वे दिल्ली नागलोई से निकले थे और चंडीगढ़ जा रहे थे. सुनील वत्स शाहबाद थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को हादसे की सूचना मिली थी. दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ गाड़ी जा रही थी. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ड्राइवर को अचानक नींद आ गई थी जिसके चलते गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और बुरी तरीके से एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हो गई. इसमें तीन लोगों की मौत हो गई जिसमें एक दंपति ओर एक ड्राइवर शामिल है. हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है जिसका कुरुक्षेत्र के आदेश हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है. शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

Three people died in a road accident on the National Highway in Kurukshetra
3 लोगों की हुई मौत (ETV Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : हरियाणा के हांसी में चलती बस में भीषण आग, 2 लोग जिंदा जले, करीब आधा दर्जन घायल

ये भी पढ़ें : हांसी में बस हादसे में नया मोड़, विस्फोट होने का शक, बैलिस्टिक जांच से सामने आएगा सच

ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र में कार ने महिला को 100 मीटर तक घसीटा, मजदूर को मारी टक्कर, दोनों की मौत

TAGGED:

KURUKSHETRA ROAD ACCIDENT
KURUKSHETRA NATIONAL HIGHWAY
कुरुक्षेत्र में हादसा
नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना
KURUKSHETRA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.