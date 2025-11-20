ETV Bharat / state

ऊना में टिप्पर और कार में जोरदार टक्कर, महिला सहित तीन की मौत, दो घायल

ऊना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ऊना जिला के औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल में बुधवार देर रात कार और टिप्पर की टक्कर में कार सवार एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया. साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ऊना: हिमाचल के ऊना जिले में संतोखगढ़–टाहलीवाल मुख्य मार्ग पर बीती देर रात स्विफ्ट कार और टिप्पर की आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए, जिससे कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद टाहलीवाल पुलिस और एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची.

हादसे में घायल अमन ने बताया, 'वह अपने दोस्तों तरनजीत सिंह, अभिमन्यू कौशल और मयंक जन्मदिन मनाकर साथ कार में मेहतपुर से टाहलीवाल की ओर जा रहा था. रास्ते में संतोषगढ़ वीरभद्र चौक पर एक महिला ने लिफ्ट मांगी. महिला ने अपना नाम किरन देवी बताया, जो लुधियाना की रहने वाली थी. हमने उसे गाड़ी में बिठा लिया गया'.

देर रात्रि करीब पौने 12 बजे टाहलीवाल में पेट्रोल पंप के अंदर खड़ा टिप्पर गलत दिशा में निकल आया और कार से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क से नीचे खाई में जा गिरी. मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने मयंक, तरनजीत सिंह और किरन देवी को मृत घोषित कर दिया. जबकि अमन और अभिमन्यु को उपचार के लिए भर्ती किया गया. एसपी ऊना अमित यादव ने बताया कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है.

'स्विफ्ट कार संतोखगढ़ से टाहलीवाल की ओर जा रही थी. कार में दो युवक और एक महिला सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है':- अमित यादव, एसपी ऊना

