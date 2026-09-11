बिजनौर हाईवे पर खाना खाते समय तेज़ रफ़्तार गाड़ी की चपेट में आने से 3 की मौत
हरिद्वार जा रहा तेज रफ्तार वाहन हादसे की चपेट में, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 1:15 PM IST
बिजनौर: नजीबाबाद-कोतवाली हाईवे पर गुरुवार देर रात एक सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई, तीनों सिख समाज से थे, जो रुद्रपुर से पंजाब के एक मेले में घोड़े लेकर जा रहे थे. इस दौरान बशीरपुर नहर पटरी मार्ग के पास वाहन रोककर खाना खाने लगे, तभी हरिद्वार की ओर जा रही एक तेज रफ्तार वाहन ने तीनों को टक्कर मार दी. हादसे में तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पास में खेल रहे 13 वर्षीय प्रिंस और 12 वर्षीय सनी बाल-बाल बच गए.
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरु कर दी.
एसपी सिटी कृष्ण गोपाल के अनुसार, घटना देर रात करीब 12:30 बजे की है. अमनदीप सिंह, अर्शदीप सिंह, जग्गू और दोनों किशोर प्रिंस व सनी घोड़े लेकर पिकअप से पंजाब जा रहे थे. रास्ते में नजीबाबाद, बशीरपुर नहर पटरी मार्ग के मोड़ से पहले सभी ने कुछ देर रुकने का फैसला किया.
पिकअप को रोकने के बाद, तीनों हाईवे के नजदीक जमीन पर बैठकर खाना खाने लगे, जब्कि दोनों किशोर आसपास में खेलने लगे, तभी हरिद्वार की ओग जा रही एक तेज रफ्तार वाहन ने खाना खा रहे तीनों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अमनदीप सिंह, अर्शदीप सिंह और जग्गू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
हादसे के वक्त प्रिंस और सनी पास में ही खेल रहे थे, जो बाल-बाल बच गए. दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया, हालांकि, भागते समय वाहन का बंपर घटनास्थल पर ही टूटकर कर गिर गया. बंपर के साथ वाहन की नंबर प्लेट मौके पर ही गिर गई, जिससे पुलिस फरार वाहन तक आसानी से पहुंच सकती है.
पुलिस ने घटनास्थल से वाहन का बंपर और नंबर प्लेट अपने कब्जे में लेकर, दुर्घटना करने वाले चालक की तलाश में जुटी है.
ये भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसे में बच्ची समेत पांच की मौत, बस से टकराई दो बाइकें