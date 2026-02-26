ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में कार खाई में गिरी, डेढ़ साल के बच्चे समेत तीन की मौत, पांच लोग घायल

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां एक कार बसौली इलाके में खाई में गिर गई. इस हादसे में 3 लोगों की जान भी चली गई. हादसे में मरने वालों में डेढ़ साल का मासूम बच्चा भी शामिल है. वहीं, पांच लोग घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है.

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा अल्मोड़ा-ताकुला मोटर मार्ग पर बसौली के पास हुआ है. बताया जा रहा है कि 26 फरवरी को कार संख्या DL 9C BH 8402 अल्मोड़ा की तरफ जा रही थी. जैसे ही कार बसौली के पास पहुंची, तभी ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया. जिससे कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी. यह हादसा चुराड़ी और महेंद्रा क्लब के बीच हुआ.

घटना स्थल की तस्वीर (ETV Bharat)

राहगीरों ने हादसे की सूचना तत्काल पुलिस को दी. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. बताया जा रहा है कि खाई करीब 150 मीटर गहरी थी, इसलिए पुलिस को रेस्क्यू करने में थोड़ी मुश्किल आई. पुलिस खाई में गिरे सभी लोगों को निकालकर ऊपर सड़क पर लेकर आई, लेकिन तब तक डेढ़ साल के मासूम बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी थी.