बदरीनाथ हाईवे पर खाई में गिरा वाहन, 24 घंटे बाद लगा पता, तीन लोगों की मौत

वाहन सवार तीनों लोग 25 अक्टूबर रात को देहरादून से चमोली के लिए निकले थे.

devprayag
बदरीनाथ हाईवे पर खाई में गिरा वाहन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 27, 2025 at 7:40 PM IST

3 Min Read
श्रीनगर: उत्तराखंड में टिहरी जिले के देवप्रयाग क्षेत्र में ऋषिकेश-बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में तोता घाटी के पास पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया. हादसे की तीन लोगों की मौत हो गई. देवप्रयाग थाना प्रभारी एलएस बुटोला ने हादसे की पुष्टि की है.

25 अक्टूबर की रात तीनों गोपेश्वर के लिए निकले थे: देवप्रयाग थाना प्रभारी एलएस बुटोला ने बताया कि देहरादून जिले के डोईवाला के रहने वाली बबली कौर ने सोमवार 27 अक्टूबर सुबह पुलिस चौकी बछेलीखाल में आकर सूचना दी कि उनका पुत्र मोहन सिंह उम्र 25 वर्ष, पिकअप चालक प्रवीण राठौर उम्र लगभग 25 वर्ष और तारा चंद्र उम्र लगभग 24 साल तीनों दिनांक 25 अक्टूबर रात को एशियन पेंट्स के गोदाम कुआंवाला देहरादून से पेंट की बाल्टियां और पुट्टी के कट्टे लेकर गोपेश्वर के लिए निकले थे.

26 अक्टूबर तक तीनों को गोपेश्वर में पहुंचाना था: बबली कौर के मुताबिक उनके बेटे मोहन सिंह को 26 अक्टूबर की सुबह चमोली जिले के गोपेश्वर में पहुंचाना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे. बबली कौर ने पुलिस को बताया कि कल सुबह से उनका बेटा मोहन फोन भी नहीं उठा रहा था. वहीं अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है.

बबली कौर ने पुलिस को बताया कि लालतप्पड़ चौकी से बेटे की अंतिम लोकेशन साकनीधार के आस-पास आई थी, जिसके बाद वह तलाश में यहां आई हैं. सूचना पर बछेलीखाल पुलिस चौकी के प्रभारी एसआई दीपक लिंगवाल मयफोर्स और परिजनों के साथ साकनीधार पहुंचे, लेकिन उन्हें लोकेशन पर कोई नहीं मिला, जिसके बाद तलाश करते हुए पुलिस टीम कोडियाला की तरफ बढ़ी. तभी पुलिस की नजर बीच रास्ते में तोता घाटी के पास टूटे हुए दो पैराफिट पर पड़ी. पुलिस टीम ने नीचे खाई की तरफ देखने पर पेंट और पुट्टी का सामान बिखरा हुआ मिला, साथ ही लगभग 250 मीटर गहरी खाई में एक पिकअप वाहन और उसके हिस्से-पुर्जे दिखाई दिए. पुलिस ने तुरंत एसडीआरएफ व्यासी को मौके पर बुलाया.

पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने रेस्क्यू और सर्चिंग अभियान चलाया गया. खाई से तीनों व्यक्तियों के शव बरामद किए गए. तीन लोगों की शिनाख्त

  • मोहन सिंह पुत्र तारा सिंह (उम्र 25 वर्ष) निवासी ग्राम फतेहपुर टांडा, थाना डोईवाला, देहरादून.
  • प्रवीण राठौर पुत्र दिनेश कुमार (उम्र लगभग 25 वर्ष) निवासी डोईवाला, देहरादून (चालक/वाहन स्वामी)
  • तारा चंद्र पुत्र सुरेश चंद (उम्र लगभग 24 वर्ष), निवासी ग्राम फतेहपुर टांडा माजरी ग्रांट, थाना डोईवाला, देहरादून.

