ETV Bharat / state

बदरीनाथ हाईवे पर खाई में गिरा वाहन, 24 घंटे बाद लगा पता, तीन लोगों की मौत

श्रीनगर: उत्तराखंड में टिहरी जिले के देवप्रयाग क्षेत्र में ऋषिकेश-बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में तोता घाटी के पास पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया. हादसे की तीन लोगों की मौत हो गई. देवप्रयाग थाना प्रभारी एलएस बुटोला ने हादसे की पुष्टि की है.

25 अक्टूबर की रात तीनों गोपेश्वर के लिए निकले थे: देवप्रयाग थाना प्रभारी एलएस बुटोला ने बताया कि देहरादून जिले के डोईवाला के रहने वाली बबली कौर ने सोमवार 27 अक्टूबर सुबह पुलिस चौकी बछेलीखाल में आकर सूचना दी कि उनका पुत्र मोहन सिंह उम्र 25 वर्ष, पिकअप चालक प्रवीण राठौर उम्र लगभग 25 वर्ष और तारा चंद्र उम्र लगभग 24 साल तीनों दिनांक 25 अक्टूबर रात को एशियन पेंट्स के गोदाम कुआंवाला देहरादून से पेंट की बाल्टियां और पुट्टी के कट्टे लेकर गोपेश्वर के लिए निकले थे.

26 अक्टूबर तक तीनों को गोपेश्वर में पहुंचाना था: बबली कौर के मुताबिक उनके बेटे मोहन सिंह को 26 अक्टूबर की सुबह चमोली जिले के गोपेश्वर में पहुंचाना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे. बबली कौर ने पुलिस को बताया कि कल सुबह से उनका बेटा मोहन फोन भी नहीं उठा रहा था. वहीं अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है.