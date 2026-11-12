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अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरा वाहन, तीन लोगों की मौत

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देहरादून: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है. धौलछीना थाना क्षेत्र के हरड़ा इलाके में एक वाहन गहरी खाई में गिर गया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हादसा रात में हुआ था, लेकिन स्थानीय लोगों की हादसे की खबर सुबह मिली. इसके बाद उन्होने ही स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी थी.

स्थानीय लोगों को ही सुबह सबसे पहले घटना की जानकारी मिली: हादसे की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही SDRF (State Disaster Response Fund) को भी सूचना दी गई. जानकारी मिलते ही SDRF पोस्ट सरियापानी से उप निरीक्षक पंकज डंगवाल के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची.