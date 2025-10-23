भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, पति-पत्नी और बेटे की मौत, कार भी जलकर हुई खाक
चमोली जिले में हुए सड़क हादसे में परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. त्यौहारों की खुशियां मातम में बदल गई.
चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में गुरुवार 23 अक्टूबर को भीषण सड़क हादसा हो गया. गोपेश्वर-पोखरी मोटर मार्ग पर देवखाल के पास कार बेकाबू होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. बताया जा रहा है कि कार में चार लोग सवार थे, जिसमें से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजा गया है. हादसा इतना भयानक था कि खाई में गिरते ही कार में आग लग गई थी.
खाई में गिरने के बाद कार में लगी आग: फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार वाहन देवलखाल से पोखरी की ओर जा रहा था. तभी बीच रास्ते में देवखाल के पास ये हादसा हो गया और कार खाई में गिर गई. खाई में गिरने के बाद कार में अचानक से आग भी लग गई. मौके पर मौजूद लोग ने जैसे-कैसे कार सवार दो लोगों को बाहर निकाला, लेकिन उन्हें जान नहीं बच सकी. स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को सड़क हादसे की सूचना दी थी. इसके बाद ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटना स्थल पहुंची.
पति-पत्नी और एक बेटे की मौत, दूसरे बेटे की हालत गंभीर: एसडीआरएफ की टीम ने करीब 200 मीटर गहरी खाई में उतरकर सभी लोगों को रेस्क्यू किया और उन्हें ऊपर सड़क पर लेकर आई, लेकिन तब तक तीन लोग दम तोड़ चुके थे. वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, जिसके पुलिस ने जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजा है. मरने वाले सभी एक ही परिवार के थे. मरने वाले में एक महिला और दो पुरुष है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को मामले की सूचना दे दी है. इस घटना के बाद मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है. जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया की घटना के समय स्थानीय लोगो की ओर से मदद की गई, घटना के बाद पुलिस प्रशासन को मौके पर भेजा गया.
मृतकों के नाम:
- अनीता पत्नी अरविन्द त्रिपाठी
- अरविन्द त्रिपाठी
- अनंत पुत्र अरविन्द त्रिपाठी
ऋषिकेश के पास भी हुआ बड़ा हादसा: बुधवार रात को ऋषिकेश के पास भी बड़ा हादसा हुआ था. शादी समारोह के लौट रहे युकवों का कार गूलर पावकी देवी मार्ग हादसे का शिकार हो गई थी और बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई थी. इस हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी. वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायलों के नाम निखिल रमोला और तनुज पुंडीर निवासी श्यामपुर है. वहीं मृतकों की शिनाख्त विमल कंडियाल, राहुल कलूड़ा और आशीष कलूड़ा निवासी श्यामपुर के रूप में हुई है.
