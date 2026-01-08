ETV Bharat / state

Chamba Accident Update: दोनों घायलों ने भी तोड़ा दम, कुल तीन की मौत, खाई में गिरी थी कार

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक के बाद एक दर्दनाक सड़क हादसे सामने आ रहे हैं. सड़क हादसे में घायल तीनों लोगों की मौत हो गई है. बुधवार देर रात चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के गन्नू नाला के पास बुधवार (7 जनवरी) देर रात चंबा से चांजू जा रही एक बोलेरो कैंपर गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए थे.

चंबा-तीसा मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, चंबा-तीसा मुख्य मार्ग पर गुन्नू नाला के पास एक बोलेरो कैंपर गहरी खाई में गिर गई थी. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा रेफर किया गया था. चंबा पहुंचने के बाद दोनों अन्य घायलों ने भी दम तोड़ दिया.