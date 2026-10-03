हाईटेंशन बिजली के चपेट में आने से तीन की मौत, अब्बास अंसारी ने परिजनों को दी आर्थिक मदद
सदर विधायक अब्बास अंसारी ने मृतकों और घायलों के परिजनों से मुलाकात की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 2:43 PM IST
मऊ: जनपद के इस्लामाबाद मोहल्ले में सोमवार को शादी समारोह के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हो गए थे. ममाले की जानकारी मिलने पर शुक्रवार देर शाम सदर विधायक अब्बास अंसारी मृतकों और घायलों के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे. विधायक के पहुंचने की सूचना पर घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुट गए.
विधायक अब्बास अंसारी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रुपये, जबकि घायलों के परिजनों को 25-25 हयार आर्थिक सहायता देने का एलान किया.
अब्बास अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस्लामाबाद मोहल्ले की घटना बेहद दुखद है. इंसान की जान बहुत अनमोल है, किसी परिवार का चिराग बुझने के बाद केवल आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं है. अब जरूरत इस बात की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.
विधायक ने दावा किया कि उन्होंने जुलाई में दिशा की बैठक के दौरान जिले में खुले और नीचे लटकते हाईटेंशन तारों का मुद्दा उठाया था. समस्या केवल इस्लामाबाद मोहल्ले तक सीमित नहीं है. मऊ नगर पालिका क्षेत्र और आसपास के इलाकों में भी कई जगह आबादी बसने के बाद विद्युत तार घरों के ऊपर या बेहद कम ऊंचाई से गुजर रहे हैं.
अब्बास अंसारी ने कहा कि कुछ स्थानों पर हाईटेंशन तार जमीन से महज छह से आठ फीट की ऊंचाई पर हैं, जबकि कई जगह तार घरों की छतों के बीच से गुजर रहे हैं. उन्होंने खुले ट्रांसफार्मरों के आसपास सुरक्षा जाल लगाने, खुले तारों की केबलिंग कराने और जहां संभव हो, वहां भूमिगत विद्युत वायरिंग कराने की मांग की है.
ये भी पढ़ें: मेरठ नीला ड्रम कांड : सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल दोषी करार