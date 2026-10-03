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हाईटेंशन बिजली के चपेट में आने से तीन की मौत, अब्बास अंसारी ने परिजनों को दी आर्थिक मदद

मऊ: जनपद के इस्लामाबाद मोहल्ले में सोमवार को शादी समारोह के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हो गए थे. ममाले की जानकारी मिलने पर शुक्रवार देर शाम सदर विधायक अब्बास अंसारी मृतकों और घायलों के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे. विधायक के पहुंचने की सूचना पर घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुट गए.

विधायक अब्बास अंसारी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रुपये, जबकि घायलों के परिजनों को 25-25 हयार आर्थिक सहायता देने का एलान किया.



अब्बास अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस्लामाबाद मोहल्ले की घटना बेहद दुखद है. इंसान की जान बहुत अनमोल है, किसी परिवार का चिराग बुझने के बाद केवल आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं है. अब जरूरत इस बात की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.



विधायक ने दावा किया कि उन्होंने जुलाई में दिशा की बैठक के दौरान जिले में खुले और नीचे लटकते हाईटेंशन तारों का मुद्दा उठाया था. समस्या केवल इस्लामाबाद मोहल्ले तक सीमित नहीं है. मऊ नगर पालिका क्षेत्र और आसपास के इलाकों में भी कई जगह आबादी बसने के बाद विद्युत तार घरों के ऊपर या बेहद कम ऊंचाई से गुजर रहे हैं.



अब्बास अंसारी ने कहा कि कुछ स्थानों पर हाईटेंशन तार जमीन से महज छह से आठ फीट की ऊंचाई पर हैं, जबकि कई जगह तार घरों की छतों के बीच से गुजर रहे हैं. उन्होंने खुले ट्रांसफार्मरों के आसपास सुरक्षा जाल लगाने, खुले तारों की केबलिंग कराने और जहां संभव हो, वहां भूमिगत विद्युत वायरिंग कराने की मांग की है.

अब्बास अंसारी ने की मृतकों के परिजनों से मुलाकात (Photo Credit: ETV Bharat)

विधायक ने कहा कि मऊ से आने वाले नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को उन्होंने इस समस्या के संबंध में कई पत्र लिखे हैं. उनके प्रतिनिधि से भी उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत की है. उन्होंने कहा कि अब तक हो चुकी घटनाओं को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य में लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकते हैं.अब्बास अंसारी ने सरकार से प्रत्येक मृतक के परिवार को 25-25 लाख रुपये मुआवजा, घायलों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और पीड़ित परिवारों के एक-एक सदस्य को उनकी पढ़ाई एवं हुनर के अनुसार सरकारी नौकरी देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो जल्द निर्णय लेकर पीड़ित परिवारों को राहत दे सकती है.अब्बास अंसारी ने कहा कि पिछले वर्ष भी इस तरह की घटनाएं सामने आईं थी. सरकार और प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हादसे के बाद राहत देना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह सुनिश्चित करना है कि बिजली के खतरनाक तारों की वजह से आगे किसी परिवार को अपने परिजन न खोने पड़ें.

अब्बास अंसारी ने परिजनों को दी आर्थिक मदद (Photo Credit: ETV Bharat)

अब्बास अंसारी वर्तमान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं. ऐसे में सपा सांसद की ओर से उन्हें सहायता राशि भेजे जाने की चर्चा ने राजनीतिक समीकरणों को और हवा दे दी है. आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब्बास अंसारी और समाजवादी पार्टी के बीच यह नजदीकी किस रूप में सामने आती है.

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