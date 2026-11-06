आजमगढ़ में रफ्तार का कहर: ओवरटेक करने की कोशिश में बड़ा हादसा, तीन लोगों की मौत, 6 घायल
फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बेलसिया गांव के पास की घटना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 5:44 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 5:54 PM IST
आजमगढ़ : फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बेलसिया गांव के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है. घटना उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करने का प्रयास किया. इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर आगे जा रहे एक टेंपो से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
जानकारी के मुताबिक, आटो चालक मुस्तकीन (23) शुक्रवार को करीब 11 बजे अंबारी बाजार से सवारी लेकर शाहगंज की तरफ जा रहा था. जैसे ही वह अंबारी पुलिस चौकी से करीब 300 मीटर दूर बेलसिया गांव के पास पहुंचा, तभी पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि धमाके के साथ ऑटो दो टुकड़ों में बंट गया. वहीं, उसमें बैठी सवारियां गभीर रूप से घायल हो गईं. वहां मौजूद लोगों ने सड़क पर बिखरे लोगों को उठाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी.
मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस के माध्यम से घायलों सीएचसी फूलपुर भिजवाया, जहां पर चिकित्सक ने फूलपुर के मकसुदिया गांव निवासी प्रमिला (51) पत्नी स्व. राजनाथ चौहान और नियाउज गांव निवासी दिनेश (45) को मृत घोषित कर दिया. करीब एक घंटे बाद इलाज के दौरान पवई थाना क्षेत्र के करौजा गांव निवासी अंतरधयानी (60) पत्नी रामलवटन गौड़ की भी मौत हो गई. वहीं, ऑटो चालक मुस्तकीन और यात्री मोहम्मद अशरफ (38) कार में सवार मो. अतहर (19), मो. उमैर (17), यूसुफ (19), शादान (17), घायल हो गए हैं. इन सभी का अस्पताल में इलाज जारी है.
बच्चों के सिर से उठा साया
मृतका प्रमिला के पति की दो वर्ष पहले मौत हो चुकी है. परिवार में बेटे योगेंद्र (20), नागेंद्र (18) और बेटियां करीना (17), रबीना (16) हैं. मां की मौत से चारों बच्चों के सिर से मां-पिता दोनों का साया उठ गया. फूलपुर कोतवाल देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दुर्घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच जारी है.
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