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आजमगढ़ में रफ्तार का कहर: ओवरटेक करने की कोशिश में बड़ा हादसा, तीन लोगों की मौत, 6 घायल

ओवरटेक करने की कोशिश में बड़ा हादसा ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़ : फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बेलसिया गांव के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है. घटना उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करने का प्रयास किया. इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर आगे जा रहे एक टेंपो से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

आजमगढ़ में रफ्तार का कहर (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, आटो चालक मुस्तकीन (23) शुक्रवार को करीब 11 बजे अंबारी बाजार से सवारी लेकर शाहगंज की तरफ जा रहा था. जैसे ही वह अंबारी पुलिस चौकी से करीब 300 मीटर दूर बेलसिया गांव के पास पहुंचा, तभी पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि धमाके के साथ ऑटो दो टुकड़ों में बंट गया. वहीं, उसमें बैठी सवारियां गभीर रूप से घायल हो गईं. वहां मौजूद लोगों ने सड़क पर बिखरे लोगों को उठाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी.