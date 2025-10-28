ETV Bharat / state

लखनऊ में दो स्टाफ नर्स, एक फार्मासिस्ट पर एक्शन; गर्भवती को एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ाने पर कार्रवाई

लखनऊ: काकोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में गर्भवती महिला को एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ाने के मामले में तीन कर्मचारियों पर एक्शन होगा. इनमें दो स्टाफ नर्स और एक फार्मासिस्ट शामिल है. तीन सदस्यीय कमेटी ने मामले की जांच पूरी कर ली है और तीनों को दोषी पाया गया है. कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी है.

पीड़ित महिला के जेठ नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि काकोरी के नरौना गांव निवासी उनके भाई की पत्नी काजोल गर्भवती थी. उसी दर्द हुआ तो परिवारवालों ने सीएचसी में भर्ती कराया. शनिवार सुबह 11 बजे ऑपरेशन से प्रसव हुआ. ऑपरेशन के बाद प्रसूता को वार्ड में शिफ्ट किया गया था. नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार सुबह 4 बजे प्रसूता की अचानक हालत बिगड़ने लगी.

पुलिस को मौके पर बुलाया: परिवारीजनों का आरोप है, कि एक्सपायर डेट का ग्लूकोज चढ़ने से प्रसूता की तबीयत बिगड़ी थी. प्रसूता के मुंह से झाग निकलने लगा था. आननफानन में महिला को क्वीन मेरी शिफ्ट किया गया. लापरवाही से गुस्साएं परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया था. पीड़िता के परिवारीजनों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर दोषी स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.