लखनऊ में दो स्टाफ नर्स, एक फार्मासिस्ट पर एक्शन; गर्भवती को एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ाने पर कार्रवाई

सीएमओ डॉ एनबी सिंह ने बताया कि सोमवार को कमेटी ने जांच पूरी कर ली है. दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ाने के मामले में तीन पर गिरेगी गाज.
एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ाने के मामले में तीन पर गिरेगी गाज. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 9:46 AM IST

लखनऊ: काकोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में गर्भवती महिला को एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ाने के मामले में तीन कर्मचारियों पर एक्शन होगा. इनमें दो स्टाफ नर्स और एक फार्मासिस्ट शामिल है. तीन सदस्यीय कमेटी ने मामले की जांच पूरी कर ली है और तीनों को दोषी पाया गया है. कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी है.

पीड़ित महिला के जेठ नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि काकोरी के नरौना गांव निवासी उनके भाई की पत्नी काजोल गर्भवती थी. उसी दर्द हुआ तो परिवारवालों ने सीएचसी में भर्ती कराया. शनिवार सुबह 11 बजे ऑपरेशन से प्रसव हुआ. ऑपरेशन के बाद प्रसूता को वार्ड में शिफ्ट किया गया था. नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार सुबह 4 बजे प्रसूता की अचानक हालत बिगड़ने लगी.

पुलिस को मौके पर बुलाया: परिवारीजनों का आरोप है, कि एक्सपायर डेट का ग्लूकोज चढ़ने से प्रसूता की तबीयत बिगड़ी थी. प्रसूता के मुंह से झाग निकलने लगा था. आननफानन में महिला को क्वीन मेरी शिफ्ट किया गया. लापरवाही से गुस्साएं परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया था. पीड़िता के परिवारीजनों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर दोषी स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

तीन सदस्यीय कमेटी ने की जांच: घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की. इसमें डिप्टी सीएमओ डॉ. केडी मिश्र, एसीएमओ डॉ. अनिल श्रीवास्तव और डॉ. ज्योति शामिल रहे. कमेटी ने परिवारीजनों के बयान लिए. इसके अलावा घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के भी बयान दर्ज किए गए.

सीएमओ डॉ एनबी सिंह ने बताया कि सोमवार को कमेटी ने जांच पूरी कर ली है. ऑपरेशन थिएटर की इंचार्ज स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स को दोषी पाया गया है. इसमें एक नर्स का ट्रांसफर किया जा सकता है. बाकी दो कर्मचारियों को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

