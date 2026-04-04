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रायबरेली में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से तीन लोग झुलसे; दो घरों में लगी आग, गृहस्थी का सामान जला

दो घरों में लगी आग ( Photo credit: ETV Bharat )

रायबरेली : बछरावां थाना क्षेत्र के कन्नावा गांव में शनिवार को आग की लपटों से दो घरों की गृहस्थी जल गई. इस दौरान एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. हादसे में तीन लोग जख्मी हो गये. घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. ग्रामीणों की मदद से कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया.



बछरावां थाना क्षेत्र के कन्नावा गांव के रहने वाले अमित कुमार ने बताया कि वह गांव के ही रहने वाले तीन लोगों के साथ खेती के काम पर गया था. उसकी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी. चूल्हे से निकली चिंगारी से छप्पर में आग लग गई और आग उनके पड़ोसी सूरजपाल के घर तक पहुंच गई. दो घरों में लगी आग (Video credit: ETV Bharat)