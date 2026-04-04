रायबरेली में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से तीन लोग झुलसे; दो घरों में लगी आग, गृहस्थी का सामान जला
बछरावां थानाध्यक्ष श्याम कुमार पाल ने बताया कि ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 6:23 PM IST
रायबरेली : बछरावां थाना क्षेत्र के कन्नावा गांव में शनिवार को आग की लपटों से दो घरों की गृहस्थी जल गई. इस दौरान एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. हादसे में तीन लोग जख्मी हो गये. घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. ग्रामीणों की मदद से कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया.
बछरावां थाना क्षेत्र के कन्नावा गांव के रहने वाले अमित कुमार ने बताया कि वह गांव के ही रहने वाले तीन लोगों के साथ खेती के काम पर गया था. उसकी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी. चूल्हे से निकली चिंगारी से छप्पर में आग लग गई और आग उनके पड़ोसी सूरजपाल के घर तक पहुंच गई.
सूरजपाल के छप्पर में लगी आग से घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. सिलेंडर में धमाका इतना तेज था कि आग पूरे घर में फैल गई. ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. परिवार की मदद के लिये पूर्व विधायक, नगर पंचायत अध्यक्ष बछरावां व समाजसेवी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को हर संभव मदद की बात भी कही.
बछरावां थानाध्यक्ष श्याम कुमार पाल ने बताया कि आग की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी. ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया. इस आग में तीन लोग झुलसे हैं, जिन्हें अस्पताल उपचार के लिये भेजा गया है.
यह भी पढ़ें : गांव में आग से 6 आशियाने जलकर खाक; 21 अप्रैल को है बेटी की शादी, सारा सामान हुआ राख