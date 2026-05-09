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2 बच्चों समेत 3 की जिंदा जलकर मौत, बिहार के मोतिहारी में आग से तबाही का मंजर

मोतिहारी में दर्दनाक हादसा हुआ है. दो मंजिला होलसेल दुकान में आग लगने से दो मासूम समेत तीन जिंदा जले. पढ़ें खबर-

FIRE AT MOTIHARI WHOLESALE SHOP
मोतिहारी में होलसेल दुकान में आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 9, 2026 at 12:10 PM IST

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मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले के ढाका प्रखंड अंतर्गत बड़हरवा फतेह मोहम्मद गांव में शुक्रवार देर रात एक दो मंजिला होलसेल जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई. इस हादसे में दो मासूम बच्चों और दुकान के एक स्टाफ की जिंदा जलकर मौत हो गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका.

आग ने लिया विकराल रूप: देर रात अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. दुकान में रखा किराना, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और अन्य ज्वलनशील सामान होने से आग तेजी से फैली. आसपास के लोग बाल्टियों और पाइपों से आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग बेकाबू हो चुकी थी.

मोतिहारी में होलसेल दुकान में आग (ETV Bharat)

आग देखकर लोगों में मचा हड़कंप: आग और धुएं की लपटें देखकर पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई. अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने तुरंत मदद के लिए दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था. घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची.

फायर ब्रिगेड की मशक्कत: फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि आग बुझने तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है.

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किराना, कॉस्मेटिक और अन्य सामान जलकर राख (ETV Bharat)

परिवारों पर छाया मातम: इस दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्चों की मौत ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है. पीड़ित परिवार रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक स्टाफ के परिजन ने बताया कि उनका भतीजा वहां 5 महीने से काम कर रहा था. रात को अचानक आग लग गई जिसमें उनके भीतेजे सहित होलसेल मालिक के बेटा-बेटी की भी जलकर मौत हो गई. आसपास के लोग उन्हें सांत्वना दे रहे हैं. पूरे बड़हरवा फतेह मोहम्मद गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है.

"मेरा भतीजा होलसेल में पांच महीने से काम कर रहा था. रात को अचानक आग लगी, जिसमें मेरे भतीजे और होलसेल मालिक के दो बच्चों की जलकर मौत हो गई है."-मृतक के चाचा

fire at Motihari wholesale shop
आग लगने से दो मासूम की मौत (ETV Bharat)

पुलिस और प्रशासन सक्रिय: ढाका थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. एसडीओ और बीडीओ ने घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

कारणों की जांच जारी: आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस जांच में जुटी हुई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारण सामने आएगा.

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