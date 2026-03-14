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जामताड़ा में कुएं में मिली पिता उसके दो नाबालिग बच्चों की लाश, जांच में जुटी पुलिस

जामताड़ा में एक साथ तीन शव मिले हैं. तीनों शवों कुएं से बरामद किए गए हैं.

Bodies found in well in Jamtara
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 14, 2026 at 3:11 PM IST

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जामताड़ा:जिले के बागडेहरी थाना क्षेत्र को मुड़ाबेड़िया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. गांव के कुएं से पिता और उसके दो नाबालिग बच्चों का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है. एक साथ तीन शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कुएं से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

चरवाहों ने पुलिस को दी थी सूचना

दरअसल, इलाके के चरवाहे मुडाबेड़िया आश्रम के पास मवेशी चराने गए थे. आश्रम से कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित कुएं में चरवाहों ने तीन लाश देखी. चरवाहों ने फौरन मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को बरामद किया. तीनों लाश सड़ी-गली अवस्था में पाई गई है.

पहली पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में था पिता

पुलिस के अनुसार मृतक मित्र और उसके दो बच्चे पश्चिम बंगाल के राजनगर, बीरभूम जिला के रहने वाले थे. आधार कार्ड के माध्यम से शवों की शिनाख्त हुई है. पुलिस की माने तो मित्र की पहली पत्नी का मौत हो चुकी थी. उसकी दूसरी शादी जामताड़ा जिले के कुंडहित थाना क्षेत्र में हुई थी. पहली पत्नी की मौत के बाद वह काफी डिप्रेशन में रहता था. कई दिनों से वह अपने बच्चों के साथ रह रहा था.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. उन्होंने बताया कि मित्र नामक शख्स और उसके दो बच्चों की लाश कुएं में मिली है. मृतक पश्चिम बंगाल के राजनगर का निवासी था. पहली पत्नी की मौत के बाद उसकी दूसरी शादी जामताड़ा के कुंडहित थाना क्षेत्र में हुई थी. पहली पत्नी की मौत के बाद वह काफी डिप्रेशन में रहता था. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही तीनों की मौत की असली वजह सामने आएगी. फिलहाल पुलिस दूसरे बिंदुओं पर भी जांच कर रही है. फिलहाल मामला हत्या का है या आत्महत्या का इसका खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या का बता रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

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