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जामताड़ा में कुएं में मिली पिता उसके दो नाबालिग बच्चों की लाश, जांच में जुटी पुलिस

जामताड़ा:जिले के बागडेहरी थाना क्षेत्र को मुड़ाबेड़िया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. गांव के कुएं से पिता और उसके दो नाबालिग बच्चों का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है. एक साथ तीन शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कुएं से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

चरवाहों ने पुलिस को दी थी सूचना

दरअसल, इलाके के चरवाहे मुडाबेड़िया आश्रम के पास मवेशी चराने गए थे. आश्रम से कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित कुएं में चरवाहों ने तीन लाश देखी. चरवाहों ने फौरन मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को बरामद किया. तीनों लाश सड़ी-गली अवस्था में पाई गई है.

पहली पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में था पिता

पुलिस के अनुसार मृतक मित्र और उसके दो बच्चे पश्चिम बंगाल के राजनगर, बीरभूम जिला के रहने वाले थे. आधार कार्ड के माध्यम से शवों की शिनाख्त हुई है. पुलिस की माने तो मित्र की पहली पत्नी का मौत हो चुकी थी. उसकी दूसरी शादी जामताड़ा जिले के कुंडहित थाना क्षेत्र में हुई थी. पहली पत्नी की मौत के बाद वह काफी डिप्रेशन में रहता था. कई दिनों से वह अपने बच्चों के साथ रह रहा था.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार