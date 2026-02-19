ETV Bharat / state

बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने की पिटाई, दो महिला सहित तीन को पुलिस ने बचाया

रांची: जिले के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एदलहातु में दो महिला सहित तीन लोगों को भीड़ ने अपना निशाना बनाया है. तीनों पर एक बच्चे को चुराने का आरोप है. हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को भीड़ के चुंगल से छुड़ा लिया.

क्या है पूरा मामला

बच्चा चोरी की अफवाह अब राजधानी रांची को भी अपने चपेट में ले चुका है. गुरुवार को रांची के एदलहातु में दो महिला और एक पुरुष को स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में जमकर पीटा. खैरियत रही कि मामले की जानकारी बरियातू पुलिस को मिल गई. जिसके बाद बरियातू थाना प्रभारी मनोज कुमार आनन फानन में मौके पर पहुंचे और तीनों को भीड़ से बचा लिया.

ऑटो से एक बच्चे को चुराने का आरोप

दरअसल, दो महिला और एक पुरुष ऑटो में एक बच्चे को लेकर जा रहे थे. बच्चा रो रहा था. इसी दौरान यह हल्ला हो गया कि एक बच्चा चोरी कर लिया गया है. जिसके बाद भीड़ ने ऑटो में सवार दोनों महिला और पुरुष को पकड़ लिया और जमकर उनकी पिटाई कर दी. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या वाकई में बच्चा चोरी किया जा रहा था.