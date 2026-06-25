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मेरठ से अवैध हथियार खरीद कर, ऑन डिमांड करते थे सप्लाई, पुलिस ने तीन को दबोचा

अवैध हथियारों की जब तक डिमांड रहेगी, सप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि इसमें अच्छी कमाई है.

अवैध हथियार के साथ तीन गिरफ्तार
अवैध हथियार के साथ तीन गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 8:00 PM IST

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मुजफ्फरनगर: जनपद पुलिस ने पढ़े लिखे युवको के एक ऐसे गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ़्तार किया है, जो मेरठ जनपद से अवैध हथियार खरीद कर आसपास के जनपदों में सप्लाई कर मोटा कमाई करते थे.

एसपी ग्रामीण अक्षय संजय महाड़िक के अनुसार, पकड़े गए इन हथियार तस्करों में एक आईटीआई है तो दूसरा बीए पास कर, एसएससी की तैयारी कर रहा है, जबकि तीसरे ने भी 12th पास कर रखी है.

इन अभियुक्तों का कहना है कि जब तक अवैध हथियारों की डिमांड रहेगी, तब तक वह सप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि अवैध हथियारों की डिमांड बहुत ज्यादा है और इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है.

एसपी ग्रामीण अक्षय संजय महाड़िक (Video Credit; ETV Bharat)
दरसअल भोपा थाना पुलिस ने बुधवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान ककराला रजवाहे की पुलिया से मेरठ निवासी तीन युवक रोहित, निखिल और विकास भाटी को गिरफ्तार किया. जिनके पास से पुलिस ने 10 अवैध तमंचे भारी मात्रा में कारतूस और एक स्कूटी बरामद की.

आलाधिकारियों की पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वह मेरठ से एक तमंचे को 5 हजार में खरीद कर आसपास के जनपदों में 7 हजार का बेचते थे. पुलिस आरोपियों के फॉरवर्ड, बैकवर्ड लिंकेज की गहनता से जांच कर रही है. ताकी गिरोह के बाका लोगों के खिलाफ कार्यवाई की जा सके. फिलहाल, पुलिस तीनों आरोपियों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर आगे की कार्यवाई शुरू कर दी है.

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ILLEGAL ARMS DEALER ARRESTED MEERUT
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ILLEGAL WEAPONS SEIZED IN MEERUT

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