ETV Bharat / state

मेरठ से अवैध हथियार खरीद कर, ऑन डिमांड करते थे सप्लाई, पुलिस ने तीन को दबोचा

मुजफ्फरनगर: जनपद पुलिस ने पढ़े लिखे युवको के एक ऐसे गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ़्तार किया है, जो मेरठ जनपद से अवैध हथियार खरीद कर आसपास के जनपदों में सप्लाई कर मोटा कमाई करते थे. एसपी ग्रामीण अक्षय संजय महाड़िक के अनुसार, पकड़े गए इन हथियार तस्करों में एक आईटीआई है तो दूसरा बीए पास कर, एसएससी की तैयारी कर रहा है, जबकि तीसरे ने भी 12th पास कर रखी है.

इन अभियुक्तों का कहना है कि जब तक अवैध हथियारों की डिमांड रहेगी, तब तक वह सप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि अवैध हथियारों की डिमांड बहुत ज्यादा है और इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है.

एसपी ग्रामीण अक्षय संजय महाड़िक (Video Credit; ETV Bharat)

दरसअल भोपा थाना पुलिस ने बुधवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान ककराला रजवाहे की पुलिया से मेरठ निवासी तीन युवक रोहित, निखिल और विकास भाटी को गिरफ्तार किया. जिनके पास से पुलिस ने 10 अवैध तमंचे भारी मात्रा में कारतूस और एक स्कूटी बरामद की.