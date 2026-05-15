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मॉनिटर लिजर्ड की तस्करी में तीन गिरफ्तार, होटल की छापेमारी में हुआ खुलासा

रांची: मॉनिटर लिजर्ड के अंगों की तस्करी के आरोप में रांची के एक होटल से तीन लोगों को एक होटल से गिरफ्तार किया गया है. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को मिली सूचना पर यह कार्रवाई की गई है.

होटल से तीन गिरफ्तार

वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा मॉनिटर लिजर्ड (विषखोपड़ा) के अंगों की तस्करी को लेकर गुरुवार को रांची के मेन रोड स्थित एक होटल में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान होटल के कमरे से मॉनिटर लिजर्ड के गुप्त अंग बरामद किए गए. इस मामले में एक पार्टी नेता, उनके बेटे और अरुण राम को गिरफ्तार किया गया है. तीनों लिजर्ड (विषखोपड़ा) के अंगों की तस्करी में लिप्त पाए गए हैं.

क्या है पूरा मामला

वन विभाग के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को गुप्त सूचना मिली थी कि रांची डेली मार्केट के होटल नटराज में कुछ लोग मॉनिटर लिजर्ड के हत्था जोड़ी (अंग) के अवैध तस्करी के लिए ठहरे हुए हैं. इस सूचना के आधार पर गठित जांच टीम होटल पहुंचकर जांच की.

इस दौरान पता चला कि कुछ व्यक्ति होटल के कमरा नंबर-203 में ठहरे हुए हैं. जिसके बाद पुलिस टीम यहां पहुंची और कमरे की जांच की. जहां कमरे में एक काले रंग का प्लास्टिक रखा मिला, जिसमें मॉनिटर लिजर्ड के 30 (तीस) हत्था मिला. इस संबंध में कमरा संख्या-203 में मौजूद तीनों व्यक्तियों से पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की.