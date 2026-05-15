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मॉनिटर लिजर्ड की तस्करी में तीन गिरफ्तार, होटल की छापेमारी में हुआ खुलासा

रांची में मॉनिटर लिजर्ड की तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मौके से लिजर्ड के अंग भी बरामद किए गए.

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मॉनिटर लिजर्ड के अंग बरामद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 15, 2026 at 7:48 AM IST

3 Min Read
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रांची: मॉनिटर लिजर्ड के अंगों की तस्करी के आरोप में रांची के एक होटल से तीन लोगों को एक होटल से गिरफ्तार किया गया है. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को मिली सूचना पर यह कार्रवाई की गई है.

होटल से तीन गिरफ्तार

वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा मॉनिटर लिजर्ड (विषखोपड़ा) के अंगों की तस्करी को लेकर गुरुवार को रांची के मेन रोड स्थित एक होटल में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान होटल के कमरे से मॉनिटर लिजर्ड के गुप्त अंग बरामद किए गए. इस मामले में एक पार्टी नेता, उनके बेटे और अरुण राम को गिरफ्तार किया गया है. तीनों लिजर्ड (विषखोपड़ा) के अंगों की तस्करी में लिप्त पाए गए हैं.

क्या है पूरा मामला

वन विभाग के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को गुप्त सूचना मिली थी कि रांची डेली मार्केट के होटल नटराज में कुछ लोग मॉनिटर लिजर्ड के हत्था जोड़ी (अंग) के अवैध तस्करी के लिए ठहरे हुए हैं. इस सूचना के आधार पर गठित जांच टीम होटल पहुंचकर जांच की.

इस दौरान पता चला कि कुछ व्यक्ति होटल के कमरा नंबर-203 में ठहरे हुए हैं. जिसके बाद पुलिस टीम यहां पहुंची और कमरे की जांच की. जहां कमरे में एक काले रंग का प्लास्टिक रखा मिला, जिसमें मॉनिटर लिजर्ड के 30 (तीस) हत्था मिला. इस संबंध में कमरा संख्या-203 में मौजूद तीनों व्यक्तियों से पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की.

इस बीच, होटल मैनेजर ने बताया कि कमरा नंबर 203 और 206, 13 मई 2026 से बंगाल के दुर्गापुर निवासी विष्णु कुमार गुप्ता के नाम पर बुक किए गए हैं. इसी शक के आधार पर, उन तीनों व्यक्तियों को रांची के डोरंडा स्थित वन प्रमंडल अधिकारी (रांची वन प्रमंडल) कार्यालय लाया गया. अवैध तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित 2022) के Section- 2. 9, 39, 44, 498, 50(1)C, 51 शिकार, संग्रहण एवं विलय Schedule-1 के अधीन उल्लंघन किया गया है, जो दंडनीय और संज्ञेय अपराध है.

अंधविश्वास की वजह से होती है तस्करी

मॉनिटर लिजर्ड जिसे हम आम भाषा में विषखोपड़ा बोलते हैं, इसकी गुप्त अंगों की तस्करी पूरे विश्व में की जाती है. इसके पीछे की प्रमुख वजह अंधविश्वास है. मॉनिटर लिजर्ड को हत्था जोड़ी नामक एक दुर्लभ पौधे की जड़ी बूटी बनाकर कर बेचा जाता है जो दिखने में प्रार्थना करते हुए हाथ जैसे लगता है. इसका प्रयोग तांत्रिक विद्या और कई तरह की दवाओं में किया जाता है. भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उच्च स्तर का सुरक्षा प्राप्त है, फिर भी इसके अंगों के लिए एक बड़ा अवैध बाजार काम करता है.

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