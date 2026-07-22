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अवैध संबंध, ब्लैकमेलिंग और गद्दी का लालच: हरिद्वार साधु डबल मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी, अबतक तीन अरेस्ट

मंदिर के मुख्य पुजारी समेत तीन अरेस्ट. ( ETV Bharat )