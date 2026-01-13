ETV Bharat / state

मजदूर मौत मामला: 24 घंटे में खुलासा, तीन हत्यारोपी गिरफ्तार, जानिए पूरा केस

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में सोमवार 12 जनवरी सुबह मजदूर की सड़क किनारे लाश मिली थी. पुलिस को ये मामला संदिग्ध लग रहा था. पुलिस ने जांच की तो मामला हत्या का निकाला, जिसका पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गये बांस के डंडे भी बरामद किए हैं. एसएसपी ने प्रेस कांफ्रेस कर बताया कि 12 जनवरी 2026 को थाना ट्रांजिट कैम्प में पवन कुमार (पुत्र दीनानाथ निवासी आज़ादनगर वार्ड नंबर चार) ने लिखित तहरीर दी थी. तहरीर ने पवन कुमार ने बताया था कि सिडकुल रोड पर स्थित हनुमान मंदिर के पास उनके ससुर पप्पू वर्मा (पुत्र स्वर्गीय फतेह बहादुर वर्मा) के साथ अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट की थी. मारपीट के बाद आरोपियों उनके ससुर पप्पू वर्मा को सड़क किनारे फेंक दिया था. आरोप है कि मारपीट से घायल हुए पप्पू वर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देश पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर ट्रांजिट कैंप पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. काफी खोजबीन और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को आरोपियों के बारे में कुछ अहम सुराग हाथ लगे.