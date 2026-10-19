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चर्च के पास लावारिस मिली नवजात बच्ची की अस्पताल में मौत, अविवाहित मां-नानी समेत 3 गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

चर्च के पास लावारिश मिली नवजात बच्ची की अस्पताल में मौत ( PHOTO- ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधमसिंह नगर के रुद्रपुर शहर के सिंह कॉलोनी स्थित चर्च के पास कार के कपड़े में लिपटी मिली नवजात बच्ची के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में नवजात की 23 वर्षीय अविवाहित मां, उसकी नानी और एक युवक शामिल है. बच्ची का जन्म बिलासपुर के एक अस्पताल में हुआ था. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे घर ले जाने के बजाय चर्च के पास छोड़ दिया गया.

गंभीर हालत में बच्ची को पहले जिला अस्पताल रुद्रपुर और फिर हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है.

लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची के मामले में तीन लोगों गिरफ्तार (VIDEO-ETV Bharat) पुलिस के मुताबिक, 17 अक्टूबर 2026 को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि सिंह कॉलोनी में चर्च के पास खड़ी एक कार के नीचे कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची पड़ी है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को तत्काल जिला अस्पताल रुद्रपुर में भर्ती कराया गया. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे एनआईसीयू में रखा. बाद में बेहतर उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी रेफर कर दिया गया. इस दौरान चाइल्ड केयर कमेटी के सदस्यों को भी मामले की जानकारी दी गई. हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद बच्ची की जान नहीं बच सकी और हल्द्वानी में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ कोतवाली रुद्रपुर में मुकदमा धारा 91 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज कर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज से मिला अहम सुराग: मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में बाइक पर सवार एक युवक दो महिलाओं के साथ दिखाई दिया. पुलिस ने इस सुराग के आधार पर संदिग्धों की पहचान की और उनकी तलाश शुरू की. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने 19 अक्टूबर को आजादनगर क्षेत्र से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.