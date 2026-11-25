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दिल्ली के कैफे में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार, तीन आरोपी फरार

दिल्ली पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में स्थित एक कैफे में लेट-नाइट पार्टी के दौरान 22 वर्षीय युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. घटना में शामिल सभी लोग एक ही कैफे में काम करते हैं.

पीड़िता के वकील निखिल टुटेजा के मुताबिक, पीड़िता कड़कड़डूमा स्थित एक कैफे में काम करती है. उसके साथ काम करने वाले अन्य कर्मचारी भी इस घटना में शामिल बताए जा रहे हैं. आरोप है कि बीती रात कुल आठ लोग प्रीत विहार स्थित कैफे में पहुंचे थे. यह कैफे रात करीब 11:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन समूह में शामिल एक व्यक्ति के पास कैफे की चाबी थी.