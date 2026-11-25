दिल्ली के कैफे में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार, तीन आरोपी फरार
प्रीत विहार स्थित एक कैफे में युवती से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : November 25, 2026 at 10:14 AM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में स्थित एक कैफे में लेट-नाइट पार्टी के दौरान 22 वर्षीय युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. घटना में शामिल सभी लोग एक ही कैफे में काम करते हैं.
पीड़िता के वकील निखिल टुटेजा के मुताबिक, पीड़िता कड़कड़डूमा स्थित एक कैफे में काम करती है. उसके साथ काम करने वाले अन्य कर्मचारी भी इस घटना में शामिल बताए जा रहे हैं. आरोप है कि बीती रात कुल आठ लोग प्रीत विहार स्थित कैफे में पहुंचे थे. यह कैफे रात करीब 11:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन समूह में शामिल एक व्यक्ति के पास कैफे की चाबी थी.
दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रीत विहार इलाके में 22 साल की एक महिला के कथित गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। कल रात आठ लोग प्रीत विहार के एक कैफे में गए थे, जो रात 11:30 बजे बंद हो गया था। लेकिन उनमें से एक के पास कैफे की…— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2026
आरोप है कि देर रात सभी ने चाबी से कैफे खोला और अंदर पार्टी की. इस दौरान जमकर शराब पी गई. बताया जा रहा है कि सभी लोग तड़के करीब 3:30 बजे कैफे से बाहर निकले. इसके कुछ समय बाद 22 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया कि उसके साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया, जबकि वहां मौजूद अन्य साथियों ने भी आरोपियों का सहयोग किया.
ये भी पढ़ें: दिल्ली में कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से दरिंदगी, खुद को पुलिस बताकर तीन ने किया गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं. मामले की जांच जारी है. आरोपों की विस्तृत जांच और अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है.
ये भी पढ़ें: नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को मिली गर्भपात की अनुमति, दिल्ली सरकार को दिया खर्च उठाने का निर्देश