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गंगा में बोलेरो समेत तीन लोग बहे, दो को बचाया, चालक लापता

गंगा में बहा बोलेरो चालक ( फोटो सोर्स- Police )

हरिद्वार: कनखल कोतवाली क्षेत्र के बैरागी कैंप में देर शाम गंगा के तेज बहाव में बोलेरो वाहन समेत तीन लोग बह गए. सूचना मिलते ही कनखल पुलिस, जल पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया. अभियान के तहत दो युवकों को सुरक्षित गंगा से बाहर निकाल लिया गया. जबकि, बोलेरो वाहन के चालक का कोई पता नहीं चल सका. देर रात में लापता चालक की तलाश में टीमें जुटी रही.

पुलिस के मुताबिक, 27 अक्टूबर यानी मंगलवार की शाम बैरागी कैंप में कुंभ मेले के कार्य में लगे मजदूरों और कर्मचारियों ने गंगा में एक वाहन बहने की सूचना दी. घटना बैरागी कैंप के पास बड़े टापू के सामने की है. सूचना पर पुलिस, जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद नदी में बह रहे दो युवकों को बाहर निकाल लिया गया.

गंगा में डूबने से चालक लापता (फोटो सोर्स- Police) पूछताछ में पता चला कि बोलेरो चालक पुष्कर सिंह (उम्र 38 वर्ष) निवासी सिमलखेत, चौखुटिया, चमोली के सोनप्रयाग से सवारियां लेकर हरिद्वार आया था. सवारियों को छोड़ने के बाद वो दो युवकों हिमांशु रावत पुत्र सुरेंद्र सिंह रावत (उम्र 23 वर्ष) निवासी ग्राम आगर चट्टीथाना गैरसैण (चमोली) और राकेश सिंह पुत्र सरोप सिंह (उम्र 28 वर्ष) निवासी चमोली के साथ बोलेरो धोने के लिए गंगा में उतरा था.