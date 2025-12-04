ETV Bharat / state

कोटा: खड़े तीन ट्रकों में लगी आग, 7 दमकलों ने 20 मिनट में पाया आग पर काबू

कोटा में गुरुवार को खड़े ट्रकों में आग लग गई. हालांकि धान से भरे एक ट्रक को आग लगने से बचा लिया गया.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 3:05 PM IST

कोटा: शहर के अनंतपुरा थाना इलाके में सुभाष नगर के नजदीक स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े तीन ट्रकों में गुरुवार दोपहर को आग लग गई. पहले एक टैंकर में आग लगी थी, जिसके बाद पास में खड़े टैंकर और अन्य ट्रक भी चपेट में आ गया. हालांकि एक ट्रक का चालक मौके पर ही था. जिसने पहले ही ट्रक को दूर कर लिया, इससे आग ज्यादा नहीं फैली. जबकि जबकि दो टैंकरों ने भीषण आग पकड़ ली थी. इसे बड़ी मुश्किल से काबू किया गया. मौके पर पहुंची अग्निशमन अनुभाग की टीम ने 20 मिनट में आग बुझाई.

मौके पर मौजूद ट्रांसपोर्टर सतीश छाबड़ा ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे एक फ्लाई ऐश के टैंकर में शॉर्ट सर्किट से स्पार्किंग के चलते आग लगी थी. पास में खड़े फ्लाई ऐश के दूसरे टैंकर भी इसकी चपेट में आ गया. साथ ही धान से भरे हुए एक ट्रक में आग पहुंच गई थी. हालांकि ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए धान से भरे ट्रक को दूर कर लिया. इस ट्रक के ढकने वाले त्रिपाल में ही आग लगी थी. जिसे बाल्टी में पानी लेकर बुझा दिया गया. वहीं टैंकरों में आग ज्यादा हो गई थी. छाबड़ा ने बताया कि आग लगने तत्काल बाद अग्निशमन अनुभाग को सूचना दी. अगले तीन से चार मिनट में ही टीम मौके पर पहुंच गई. करीब सात गाड़ियां मौके आई. जिन्होंने तत्काल आग बुझाई दी.

नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि श्रीनाथपुरम, भामाशाह मंडी और सब्जी मंडी से लगातार दमकल मौके पर पहुंच गई थी. मौके पर आसपास में मैकेनिक की शॉप होने से सड़क पर काफी वाहनों से निकला हुआ ब्लैक ऑयल फैला हुआ था. जिससे ज्यादा फैलने का खतरा था. लोगों की भीड़भाड़ भी ज्यादा थी, विस्फोट होने पर लोगों के झुलसने का खतरा भी था.

फायर टीम ने सबसे पहले डीजल टैंकर तक आग को पहुंचने से रोकने का काम किया, ताकि आग में विस्फोट नहीं हो और आग ज्यादा नहीं बढ़े. हालांकि एक टैंकर का केबिन और बॉडी केबिन पूरी तरह से जल गया. दूसरे टैंकर की केबिन जलकर खाक हो गई. आग डीजल टैंक तक पहुंचती, तो आसपास का एरिया दहल जाता, क्योंकि आसपास बड़ी संख्या में ट्रक खड़े थे. ये सभी इसके चपेट में आ सकते थे. करीब 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया.

