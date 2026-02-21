ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में 3 ओवरलोड ट्रक और स्कूली बच्चे ले जाते दो वाहन सीज, 1.56 लाख जुर्माना

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में शनिवार को एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने सघन चेकिंग अभियान चलाया. चेकिंग के दौरान तीन ओवरलोड 3 ट्रक सीज किये गये. उन पर 95 हजार का जुर्माना लगाया गया.

मारूति वैन और बोलेरो सीज़: स्कूली बच्चे ले जाती एक मारूति वैन तथा एक बोलेरो सीज की गई. इन पर 61 हजार जुर्माना लगाया गया. परिवहन विभाग ने 1.56 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया. एआरटीओ कार्यालय फर्रूखाबाद में परिवहन मेले का आयोजन किया गया. सबको सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गयी.

सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गयी: एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत और एआरटीओ-प्रशासन कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि एआरटीओ कार्यालय फर्रूखाबाद में परिवहन मेले का आयोजन किया गया. इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया. 30 जनवरी, 2026 से भाडे़ या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल, तिपहिया मोटर कैब एवं मैक्सी कैब, माल वाहन आदि के सम्बन्ध में यूपी मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन किया गया है.