फर्रुखाबाद में 3 ओवरलोड ट्रक और स्कूली बच्चे ले जाते दो वाहन सीज, 1.56 लाख जुर्माना
जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में शनिवार को एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने सघन चेकिंग अभियान चलाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 21, 2026 at 8:01 PM IST
फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में शनिवार को एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने सघन चेकिंग अभियान चलाया. चेकिंग के दौरान तीन ओवरलोड 3 ट्रक सीज किये गये. उन पर 95 हजार का जुर्माना लगाया गया.
मारूति वैन और बोलेरो सीज़: स्कूली बच्चे ले जाती एक मारूति वैन तथा एक बोलेरो सीज की गई. इन पर 61 हजार जुर्माना लगाया गया. परिवहन विभाग ने 1.56 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया. एआरटीओ कार्यालय फर्रूखाबाद में परिवहन मेले का आयोजन किया गया. सबको सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गयी.
सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गयी: एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत और एआरटीओ-प्रशासन कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि एआरटीओ कार्यालय फर्रूखाबाद में परिवहन मेले का आयोजन किया गया. इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया. 30 जनवरी, 2026 से भाडे़ या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल, तिपहिया मोटर कैब एवं मैक्सी कैब, माल वाहन आदि के सम्बन्ध में यूपी मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन किया गया है.
- तिपहिया मोटर कैब पर एकमुश्त कर की दर यान के मूल्य का 7 प्रतिशत निर्धारित की गयी है.
- तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर 10 लाख रुपये तक के मूल्य वाली मोटर कैब तथा मैक्सी कैब पर एकमुश्त कर की दर यान के मूल्य का 10.50 प्रतिशत निर्धारित की गयी है.
- तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाली मोटर कैब तथा मैक्सी कैब पर एकमुश्त कर की दर यान के मूल्य का 12.50 प्रतिशत निर्धारित की गयी है.
- 3000 किलोग्राम तक सकल यान भार वाले माल वाहनों पर एकमुश्त कर की दर यान के मूल्य का 3 प्रतिशत निर्धारित की गयी है.
- 3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 7500 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार के वाहन (मिनी ट्रक आदि) पर एकबारीय कर की दर यान के मूल्य का 6 प्रतिशत निर्धारित की गयी है.
- पहले से रजिस्ट्रर्ड वाहनों पर एकमुश्त कर की गणना के लिए पूर्व में अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एकमुश्त कर की धनराशि में आठ प्रतिशत की छूट देकर गणना की जायेगी, परन्तु यह छूट 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.
मेले में उपस्थित सभी लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया. साथ ही सड़क सुरक्षा शपथ दिलाते हुये साहित्य का वितरण किया गया.
यह भी पढ़ें- अमेठी में भागवत कथा में लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग; बंदूक और दो कारतूस बरामद, आरोपी गिरफ्तार