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बिहार में बड़ी कार्रवाई, आर्केस्ट्रा से 23 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू, हिरासत में तीन संचालक

मोतिहारी में आर्केस्ट्रा से 23 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है. तीन आर्केस्ट्रा संचालकों हिरासत में लिया गया है. पढ़ें खबर-

MINOR GIRLS RESCUED IN MOTIHARI
मोतिहारी में लड़कियों का रेस्क्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 19, 2026 at 12:39 PM IST

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मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में बड़ा एक्शन देखने को मिला है. छौड़ादानो थाना क्षेत्र में पुलिस और बाल संरक्षण इकाई ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आर्केस्ट्रा से 23 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया है. इस मामले में तीन आर्केस्ट्रा संचालकों को हिरासत में लिया गया है.

आर्केस्ट्रा में नाबालिग लड़कियां: बाल संरक्षण इकाई को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में चल रहे आर्केस्ट्रा में नाबालिग लड़कियों से काम कराया जा रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की योजना बनाई.

जबरन डांस कराने का मामला: बाल संरक्षण इकाई अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि टीम ने गुरुवार देर रात छौड़ादानो थाना क्षेत्र के अलग-अलग आर्केस्ट्रा ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. छापेमारी के दौरान 23 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया. वहीं तीन आर्केस्ट्रा संचालकों को भी हिरासत में लिया गया है. सभी लड़कियों की उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है. पूछताछ में पता चला कि इनसे जबरन आर्केस्ट्रा में डांस कराया जा रहा था.

"23 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है. तीन आर्केस्ट्रा संचालकों को हिरासत में लिया गया है. सभी बच्चियों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है."-सुधीर कुमार, अधिकारी, बाल संरक्षण इकाई

मानव तस्करी के एंगल से जांच: हिरासत में लिये गये तीनों आर्केस्ट्रा संचालकों से पुलिस पूछताछ कर रही है. आशंका है कि ये लड़कियां दूसरे राज्यों से लाई गई थीं. पुलिस मानव तस्करी के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है. रेस्क्यू की गई लड़कियों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर रखा गया है.

मानव तस्करी की धाराओं में केस दर्ज: बाल संरक्षण इकाई के अनुसार रेस्क्यू की गई सभी लड़कियों की काउंसलिंग कराई जाएगी. इसके बाद उनके परिजनों से संपर्क कर घर वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अगर परिजन नहीं मिलते हैं तो बच्चियों को बालिका गृह में रखा जाएगा. दोषी संचालकों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और मानव तस्करी की धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा.

आर्केस्ट्रा के नाम पर अश्लील डांस: छौड़ादानो थाना क्षेत्र में लंबे समय से आर्केस्ट्रा में नाबालिग लड़कियों से काम कराने की शिकायतें मिल रही थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में आर्केस्ट्रा के नाम पर अश्लील डांस कराए जाते हैं और नाबालिग लड़कियों का शोषण होता है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. मोतिहारी पुलिस और बाल संरक्षण इकाई की इस संयुक्त कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है.

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