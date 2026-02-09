ETV Bharat / state

भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का सख्त एक्शन, हमीरपुर में सहायक आयुक्त उद्योग समेत तीन अधिकारी निलंबित

हमीरपुर : योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए हमीरपुर जिले में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के मामलों पर बड़ी कार्रवाई की है. जिला उद्योग कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन और पत्रावली निस्तारण के नाम पर वसूली में संलिप्त पाए जाने पर सहायक आयुक्त उद्योग, सहायक प्रबंधक और जिला प्रबंधक सहित तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी हमीरपुर की संस्तुति पर गठित दो सदस्यीय जांच समिति की आख्या के आधार पर की गई है.

शासन को शिकायत मिली थी कि जिला उद्योग कार्यालय में कई सरकारी योजनाओं से जुड़े ऑनलाइन आवेदन, फाइल आगे बढ़ाने और निस्तारण के बदले लाभार्थियों से धन की मांग की जा रही है. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन स्तर पर जांच कराई गई. जांच के दौरान प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए, जिसके बाद शासन ने सख्त कदम उठाते हुए तीनों अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया.

निलंबित अधिकारियों में सहायक आयुक्त उद्योग रवि वर्मा, सहायक प्रबंधक संतोष राव और जिला प्रबंधक मिलन कुमार शामिल हैं. जांच आख्या में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी कार्यों में अनियमितता बरती और लाभार्थियों से अवैध वसूली की. अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की ओर से विज्ञप्ति भी जारी की गई है.