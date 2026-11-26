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देहरादून में बुजुर्ग दंपती के घर में हुई 12 लाख की लूट का 36 घंटे में खुलासा, 3 गिरफ्तार, केयरटेकर निकला मास्टरमाइंड

पुलिस के शिकंज में लूट के आरोपी ( Etv Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपती के घर हुई लूट की घटना का दून पुलिस ने 36 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इस वारदात का मास्टरमाइंड कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि घर का केयरटेकर ही निकला. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की पूरी साजिश रची और घटना की रात घर का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाया. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए करीब 12 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण और 15 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं.

बुजुर्ग दंपती के घर 12 लाख की लूट का 36 घंटे में खुलासा: देहरादून पुलिस के मुताबिक, 23 नवंबर 2026 को रमेश कौर संधू पत्नी सुरजीत सिंह संधू निवासी 60 कांवली गांव ने बसंत विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि अज्ञात लोग उनके घर में घुसे और उनकी तथा घर में काम करने वाली नौकरानी की आंखों में स्प्रे डालकर नकदी और सोने-चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.