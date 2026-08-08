24 घंटे बाद भी नहीं बनी सहमति : टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंगकर्मी, नेता प्रतिपक्ष जूली ने सरकार पर साधा निशाना
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सत्ता के अहंकार में डूबी भाजपा सरकार उनकी पीड़ा सुनने तक को तैयार नहीं है.
Published : August 8, 2026 at 12:33 PM IST
जयपुर: जयपुरिया अस्पताल में तीन संविदा नर्सिंगकर्मियों के पानी की टंकी पर चढ़ने के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है. नर्सिंग भर्ती और स्थायीकरण की मांग को लेकर संजीता चौधरी, विमल शर्मा और रॉबिन शर्मा ने यह कदम उठाया है. पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसे संवेदनहीनता एवं अराजकता का शासन बताया. उन्होंने कहा कि इसी तनाव के चलते दो माह पहले एक नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल ने आत्महत्या कर ली थी और उनकी पत्नी ने भी आत्महानि का प्रयास किया था. जूली ने सरकार से मांग की है कि वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से संवाद करें और उनकी जायज मांगों पर समयबद्ध निर्णय लें, अन्यथा किसी अनहोनी की जिम्मेदारी सरकार की होगी.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी पोस्ट में कहा कि प्रदेश के संविदा नर्सिंगकर्मी लंबे समय से स्थायीकरण सहित अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबी भाजपा सरकार उनकी पीड़ा सुनने तक को तैयार नहीं है. प्रदेश में कर्मचारी अपने अधिकार मांगते-मांगते टूट जाते हैं, लेकिन सत्ता का पत्थर दिल नहीं पसीजता. ऐसी संवेदनहीन, निर्दयी और निकम्मी सरकार राजस्थान के माथे पर कलंक है.
प्रदेश के संविदा नर्सिंगकर्मी लंबे समय से स्थायीकरण सहित अपनी माँगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबी भाजपा सरकार उनकी पीड़ा सुनने तक को तैयार नहीं है। प्रदेश में कर्मचारी अपने अधिकार माँगते-माँगते टूट जाते हैं, लेकिन सत्ता का पत्थर दिल नहीं पसीजता। ऐसी… pic.twitter.com/aiNa9CmIRF— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) August 8, 2026
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जूली ने कहा, ' मानसिक तनाव के चलते संविदा नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल ने दो माह पूर्व आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद उनकी धर्मपत्नी ने भी गंभीर मानसिक तनाव में आत्महानि का प्रयास किया. दोनों घटनाओं के दौरान मैंने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार एवं आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगें सुनीं और सरकार से संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह किया, लेकिन इस निर्दयी सरकार के कानों पर आज तक जूं नहीं रेंगी.
अराजकता का शासन: जूली ने कहा कि पिछले 30 घंटे से संजीता चौधरी, विमल शर्मा एवं रॉबिन शर्मा जयपुरिया अस्पताल के पास पानी की टंकी पर चढ़कर आंदोलन करने को मजबूर हैं. उनकी जान खतरे में है, लेकिन भाजपा सरकार अभी भी कुंभकर्णी नींद में सो रही है. क्या सरकार किसी और अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही है? जिस प्रदेश में युवाओं, कर्मचारियों और आमजन को अपनी बात सुनाने के लिए आए दिन पानी की टंकियों पर चढ़ना पड़े तथा रात-रातभर सड़कों पर धरना देना पड़े, वहां सरकार नहीं, बल्कि संवेदनहीनता और अराजकता का शासन चल रहा होता है. मुख्यमंत्री जी, मेरी मांग है कि कर्मचारियों और प्रदेशवासियों के जीवन से खिलवाड़ तत्काल बंद किया जाए. संबंधित मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजकर आंदोलनकारियों को सुरक्षित नीचे उतारा जाए, उनसे सार्थक संवाद किया जाए तथा उनकी जायज मांगों पर लिखित एवं समयबद्ध निर्णय लिया जाए. यदि कोई अनहोनी हुई तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी.