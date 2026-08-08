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24 घंटे बाद भी नहीं बनी सहमति : टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंगकर्मी, नेता प्रतिपक्ष जूली ने सरकार पर साधा निशाना

पानी की टंकी पर चढ़े संविदाकर्मी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुरिया अस्पताल में तीन संविदा नर्सिंगकर्मियों के पानी की टंकी पर चढ़ने के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है. नर्सिंग भर्ती और स्थायीकरण की मांग को लेकर संजीता चौधरी, विमल शर्मा और रॉबिन शर्मा ने यह कदम उठाया है. पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसे संवेदनहीनता एवं अराजकता का शासन बताया. उन्होंने कहा कि इसी तनाव के चलते दो माह पहले एक नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल ने आत्महत्या कर ली थी और उनकी पत्नी ने भी आत्महानि का प्रयास किया था. जूली ने सरकार से मांग की है कि वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से संवाद करें और उनकी जायज मांगों पर समयबद्ध निर्णय लें, अन्यथा किसी अनहोनी की जिम्मेदारी सरकार की होगी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी पोस्ट में कहा कि प्रदेश के संविदा नर्सिंगकर्मी लंबे समय से स्थायीकरण सहित अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबी भाजपा सरकार उनकी पीड़ा सुनने तक को तैयार नहीं है. प्रदेश में कर्मचारी अपने अधिकार मांगते-मांगते टूट जाते हैं, लेकिन सत्ता का पत्थर दिल नहीं पसीजता. ऐसी संवेदनहीन, निर्दयी और निकम्मी सरकार राजस्थान के माथे पर कलंक है.