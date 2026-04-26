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वाराणसी में 500 एकड़ में बसेगा 'नया शहर', 30 साल बाद VDA लाया 3 नए टाउनशिप, जानिए क्या होंगी सुविधाएं

यह प्रोजेक्ट काशी की संस्कृति पर आधारित होगी. टाउनशिप के विकास से काशी स्पोर्ट्स हब के रूप में भी विकसित होगी.

बदलेगी काशी की सूरत!
बदलेगी काशी की सूरत! (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 3:50 PM IST

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वाराणसी : धर्म और आध्यात्म की नगरी वाराणसी अब आधुनिकता की ओर भी तेजी से बढ़ रही है. वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) लगभग 30 साल बाद तीन नए टाउनशिप लेकर आया है. प्राधिकरण शहर के नियोजित विस्तार के लिए 500 एकड़ में थीम बेस्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना बना रहा है. इससे शहरवासियों को सस्ते और बेहतर दाम में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे.

यह प्रोजेक्ट काशी की संस्कृति पर आधारित होगी. टाउनशिप के विकास से काशी स्पोर्ट्स हब के रूप में भी विकसित होगी. इससे न सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि लोगों को आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी. तीन नए टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा.

वाराणसी में 500 एकड़ में बसेगा 'नया शहर'. (Video Credit; ETV Bharat)

VDA अब तक नहीं लाया कोई बड़ी टाउनशिप : वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने बताया, शहर के आगे जो नया एरिया है हम उसे और बेहतर तरीके से विकसित करने की योजना पर काम कर रहे हैं. वहां की सड़कें, नई टाउनशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अधिक विस्तार देने की हम कोशिश कर रहे हैं. वाराणसी विकास प्राधिकरण पिछले 25-30 साल से कोई बड़ी टाउनशिप लेकर नहीं आया था, जो यहां पर एक बड़ी समस्या थी.

500 एकड़ का टाउनशिप प्रोजेक्ट : उन्होंने बताया, वाराणसी में आमजन को सस्ते दर पर प्लॉट और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है. इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने तीन टाउनशिप की प्लानिंग तीन-चार महीने पहले की थी. इनमें से अभी दो टाउनशिप ‘मढ़नी’ और ‘कल्लीपुर’ पर काम चल रहा है. इसके लिए हमने अधिकांश जमीन अधिग्रहित कर ली है. वर्तमान में इसके लेआउट और रेरा रजिस्ट्रेशन पर काम चल रहा है. वहीं, तीसरी ‘गंजारी’ में भी जमीन अधिग्रण की प्रक्रिया लगातार चल रही है. इन तीनों टाउनशिप को मिलाकर लगभग 500 एकड़ का यह टाउनशिप का प्रोजेक्ट होगा.

वाराणसी की संस्कृति, हेरिटेज और मॉडर्न सुविधाएं : पुर्ण बोरा ने बताया, हमारी टाउनशिप की प्लानिंग की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरीके से काशी की थीम पर आधारित होगा. यह एक तरीके से गेटेड सोसाइटी होगी, जहां चारों ओर से सुरक्षित व्यवस्था होगी. इतना ही नहीं, इसमें वाराणसी की संस्कृति, हेरिटेज और मॉडर्न सुविधाएं भी एकसाथ नजर आएंगी. शासन की ओर से लेआउट आदि को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी, हम इसे आमजन के लिए ओपन कर देंगे.

थीम बेस्ड काशी के रूप में विकसित होगी टाउनशिप : उन्होंने बताया, तीनों नए टाउनशिप का थीम बहुत ही अनोखा होगा. इसके लिए टेंडरिंग का प्रोसेस पूरा कर लिया गया है. टाउनशिप में कहां पार्क होंगे, कहां एमिनिटीज होंगी, कहां क्या-क्या होगा इन सबका लेआउट प्लान बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया है. मुख्य रूप में हमारी योजना इसे थीम बेस्ड काशी के रूप में विकसित करने की है.

अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो इसमें किसी एक टाउनशिप का नाम आध्यात्मिक काशी रखा जा सकता है, जोकि वाराणसी की संस्कृति को दर्शाएगा. इसके साथ ही साथ, स्टेडियम वाले हिस्से को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां आउटडोर और इनडोर खेलों की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.

मढ़नी, गंजारी और कल्लीपुर में टाउनशिप होगी विकसित : बता दें कि, वाराणसी विकास प्राधिकरण ने मढ़नी, गंजारी और कल्लीपुर में टाउनशिप विकसित करने के लिए योजना बनाई है. गंजारी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास करीब 150 एकड़ में अर्बन टाउनशिप बसाने का प्लान है. इस नए टाउनशिप में मॉल, होटल, कॉम्पलेक्स और ग्रुप हाउसिंग बनाई जाएगी. मढ़नी टाउनशिप योजना में विश्वस्तरीय टाउनशिप विकसित की जाएगी. मढ़नी आवासीय योजना का कुल क्षेत्रफल 62.83 हेक्टेयर निर्धारित है. यहां सड़क निर्माण, जल निकासी प्रणाली, विद्युत आपूर्ति, हरित क्षेत्र विकास समेत सभी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता रहेगी.

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