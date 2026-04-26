ETV Bharat / state

वाराणसी में 500 एकड़ में बसेगा 'नया शहर', 30 साल बाद VDA लाया 3 नए टाउनशिप, जानिए क्या होंगी सुविधाएं

बदलेगी काशी की सूरत! ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : धर्म और आध्यात्म की नगरी वाराणसी अब आधुनिकता की ओर भी तेजी से बढ़ रही है. वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) लगभग 30 साल बाद तीन नए टाउनशिप लेकर आया है. प्राधिकरण शहर के नियोजित विस्तार के लिए 500 एकड़ में थीम बेस्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना बना रहा है. इससे शहरवासियों को सस्ते और बेहतर दाम में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. यह प्रोजेक्ट काशी की संस्कृति पर आधारित होगी. टाउनशिप के विकास से काशी स्पोर्ट्स हब के रूप में भी विकसित होगी. इससे न सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि लोगों को आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी. तीन नए टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा. वाराणसी में 500 एकड़ में बसेगा 'नया शहर'. (Video Credit; ETV Bharat) VDA अब तक नहीं लाया कोई बड़ी टाउनशिप : वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने बताया, शहर के आगे जो नया एरिया है हम उसे और बेहतर तरीके से विकसित करने की योजना पर काम कर रहे हैं. वहां की सड़कें, नई टाउनशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अधिक विस्तार देने की हम कोशिश कर रहे हैं. वाराणसी विकास प्राधिकरण पिछले 25-30 साल से कोई बड़ी टाउनशिप लेकर नहीं आया था, जो यहां पर एक बड़ी समस्या थी. 500 एकड़ का टाउनशिप प्रोजेक्ट : उन्होंने बताया, वाराणसी में आमजन को सस्ते दर पर प्लॉट और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है. इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने तीन टाउनशिप की प्लानिंग तीन-चार महीने पहले की थी. इनमें से अभी दो टाउनशिप ‘मढ़नी’ और ‘कल्लीपुर’ पर काम चल रहा है. इसके लिए हमने अधिकांश जमीन अधिग्रहित कर ली है. वर्तमान में इसके लेआउट और रेरा रजिस्ट्रेशन पर काम चल रहा है. वहीं, तीसरी ‘गंजारी’ में भी जमीन अधिग्रण की प्रक्रिया लगातार चल रही है. इन तीनों टाउनशिप को मिलाकर लगभग 500 एकड़ का यह टाउनशिप का प्रोजेक्ट होगा.