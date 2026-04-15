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IGNOU पटना में MBA के तीन नए कोर्स शुरू, 30 अप्रैल तक करें नामांकन

इग्नू पटना में इस सत्र से एमबीए के तीन नए कोर्स शुरू हो रहे हैं. इंजीनियर, डॉक्टर और एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स के लिए अलग-अलग कोर्स होंगे.

IGNOU Patna
इग्नू में एमबीए के तीन नए कोर्स के लिए नामांकन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 15, 2026 at 4:49 PM IST

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पटना: राजधानी पटना के मीठापुर स्थित इग्नू पटना के क्षेत्रीय कार्यालय में देशभर की इग्नू केंद्र की तुलना में सर्वाधिक लोग लाभान्वित होते हैं. यहां बड़ी संख्या में लोग सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं. इसके अंदर से 1.32 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो 305 प्रकार के विभिन्न कोर्सेज में किसी एक से जुड़े हुए हैं लेकिन बड़ी बात है कि इग्नू पटना ने इस शैक्षिक सत्र से डॉक्टर्स और नर्सिंग ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए अलग-अलग एमबीए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं.

इग्नू पटना की बड़ी पहल: इग्नू पटना के क्षेत्रीय निदेशक डॉ कृष्णा राव एस्थरला ने बताया कि इस सत्र से एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स शुरू किया गया है, जो डॉक्टर्स और नर्सिंग ग्रेजुएट के लिए है. इसके अलावा एमबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चैन मैनेजमेंट कोर्स है जिसमें सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ही शामिल हो सकते हैं.

इग्नू में एमबीए के तीन नए कोर्स: इसके अलावा एमबीए इन एग्री बिजनेस है, जिसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट शामिल होकर अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं. वहीं, एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोर्स भी शुरू किया गया है. यह कोर्स सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट ग्रेजुएट के लिए है.

फॉरेन लैंग्वेज की बिहार में भी डिमांड: क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि फॉरेन लैंग्वेज की बिहार में भी काफी डिमांड बढ़ रही है और इसको देखते हुए कई सारे फॉरेन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्सेज हो रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों का काफी रुझान देखने को मिल रहा है. फ्रेंच, जर्मन, रशियन, जापानी, स्पेनिश, अरबी, कोरियन, पर्शियन भाषा में सर्टिफिकेट कोर्सेज है और जर्मन में डिप्लोमा कोर्स है, जिसकी काफी डिमांड है.

"इसी शैक्षणिक सत्र से जो जनवरी का सत्र चल रहा है, जिसके लिए नामांकन 30 अप्रैल तक हो रही है, दो मास्टर्स के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं. एक है एमए इन डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स और दूसरा है एमए इन ह्युमन वैल्यूज. आज के समय ह्युमन वैल्यूज का कोर्स इसलिए लाया गया है क्योंकि समाज में इसका ह्रास हो रहा है."- डॉ कृष्णा राव एस्थरला, क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू पटना

भारतीयता में पीजी डिप्लोमा कोर्स: क्षेत्रीय निदेशक डॉ कृष्णा राव एस्थरला ने बताया कि भारतीयता में पीजी डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया गया है. ज्योतिष विज्ञान, संस्कृत, भारतीय संस्कृति, हिंदुइज्म, सनातन में भी मास्टर्स डिग्री कराया जा रहा है. इसके साथ ही इस बार से पायलट प्रोजेक्ट के तहत असाइनमेंट इवैल्यूएशन में एआई के इस्तेमाल को शुरू किया गया है जिसमें कुछ सेंटर्स हैं. उसमें बिहार के पटना का यह सेंटर भी शामिल है.

डॉ कृष्णा राव एस्थरला ने कहा कि यहां 1.32 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और सभी का असाइनमेंट चेक करने में मैन्युअली काफी लंबा समय लग जाता है. ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असाइनमेंट इवैल्यूएशन में जब इस्तेमाल होगा तो प्रक्रिया में तेजी आएगी और परीक्षा समाप्ति के बाद ही समय में बच्चों का मार्कशीट तैयार हो जाएगा.

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