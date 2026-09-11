ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में तीन नए जज, केसों का निपटारा होगा और तेज

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा ने हाई कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में नए जजों को पद की शपथ दिलाई.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2026 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक गरिमापूर्ण शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें जस्टिस संतोष शर्मा, जस्टिस सुषमा सावंत और जस्टिस सुधीर कुमार ने पदभार संभाला, जिन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जज बनाया गया है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा ने हाई कोर्ट परिसर में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई.

शपथ ग्रहण समारोह में हाई कोर्ट के जज, रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्री के अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी और छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अधिकारी, बार के सीनियर सदस्य, वकील और ज्यूडिशियल सदस्य शामिल हुए.

Chhattisgarh High Court
जस्टिस सुषमा सावंत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की नई जज (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस मौके पर एडवोकेट जनरल और दूसरे वक्ताओं ने नए नियुक्त जजों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी. उन्होंने उनकी शानदार ज्यूडिशियल सर्विस, कीमती योगदान और अपनी ज्यूडिशियल जिम्मेदारियों को निभाने में उनके शानदार काम की तारीफ की और भरोसा जताया कि वे अपनी नई भूमिकाओं में न्याय, ईमानदारी और ज्यूडिशियल एक्सीलेंस के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स को बनाए रखेंगे.

Chhattisgarh High Court
जस्टिस संतोष शर्मा, चीफ जस्टिस जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा ने दिलाई पद की शपथ (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस मौके पर बोलते हुए नवनियुक्त जजों ने हाई कोर्ट के जज के तौर पर सेवा करने से जुड़ी ज़िम्मेदारी को लेकर कहा, कि वे अपनी संवैधानिक और ज्यूडिशियल जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी, ईमानदारी, निष्पक्षता, आजादी और न्याय के लिए पूरी लगन के साथ निभाएंगे. नए नियुक्त जजों ने भारत के संविधान, कानून के राज और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को बनाए रखने के अपने कमिटमेंट को दोहराया.

Chhattisgarh High Court
जस्टिस सुधीर कुमार ने हाई कोर्ट के जज के तौर पर संभाली जिम्मेदारी (ETV Bharat Chhattisgarh)
सर्पदंश मुआवजा घोटाला: फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की आरोपी डॉ प्रियंका सोनी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत, मिली जमानत
बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, दुर्ग कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की हड़ताल, बैंकों में आज कामकाज ठप, सितंबर के इन तीन दिनों में भी बंद रहेंगे बैंक

TAGGED:

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
CHHATTISGARH HIGH COURT JUDGE
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जज
CHHATTISGARH HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.