गोडावण संरक्षण में नई उपलब्धि: कृत्रिम गर्भाधान से चूजों का जन्म, संख्या बढ़कर 94 हुई
गोडावण संरक्षण केवल प्रजनन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
Published : June 17, 2026 at 6:54 PM IST
जैसलमेर: राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण अभियान को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है. जिले में संचालित विशेष प्रजनन केंद्रों में हाल ही में तीन नए गोडावण चूजों का जन्म हुआ है. इनमें से दो चूजे कृत्रिम गर्भाधान (आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन) तकनीक के माध्यम से प्राप्त अंडों से निकले हैं, जबकि एक चूजा प्राकृतिक आवास से सुरक्षित लाए गए अंडे से जन्मा है. इस उपलब्धि के बाद जैसलमेर स्थित दोनों ब्रीडिंग सेंटरों में गोडावणों की कुल संख्या बढ़कर 94 हो गई है. संरक्षण विशेषज्ञ इसे इस विलुप्तप्राय पक्षी को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं.
डेजर्ट नेशनल पार्क के सहायक वन संरक्षक (ACF) अशोक कुमार ने बताया कि गोडावण संरक्षण के लिए वर्ष 2018 से विशेष प्रजनन कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इस कार्यक्रम के तहत आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर पक्षियों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. प्राकृतिक प्रजनन के साथ-साथ कृत्रिम गर्भाधान जैसी तकनीकों को भी अपनाया जा रहा है, जिससे प्रजनन दर में सुधार देखने को मिल रहा है. इस बार जन्मे दो चूजे इसी तकनीक की सफलता का परिणाम हैं, जिसने संरक्षण परियोजना को नई दिशा दी है.
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एसीएफ अशोक कुमार ने बताया कि जंगल से सुरक्षित रूप से अंडे एकत्र कर उन्हें नियंत्रित वातावरण में संरक्षित करना संरक्षण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है.इ ससे गोडावण की आनुवंशिक विविधता बनी रहती है, जो प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है.उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आवास में अंडों को शिकारी जानवरों और अन्य खतरों का सामना करना पड़ता है, जबकि ब्रीडिंग सेंटर में उन्हें सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाता है.इसी रणनीति के चलते इस वर्ष तीन नए चूजों का सफल जन्म संभव हो पाया है.
सुरक्षा ढांचे को भी किया जा रहा मजबूत: उन्होंने बताया कि गोडावण संरक्षण केवल प्रजनन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.रामदेवरा क्षेत्र में पक्षियों की सुरक्षा के लिए लगभग 6.25 करोड़ रुपए की लागत से विशेष संरचना विकसित की जा रही है.इसके तहत 64 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे गोडावणों के आवागमन और सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सकेगा. वन विभाग का मानना है कि ऐसे प्रयास भविष्य में इस दुर्लभ पक्षी के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने में सहायक होंगे.
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केंद्रीय मंत्री ने जताई खुशी: गोडावण संरक्षण अभियान की इस सफलता पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रसन्नता व्यक्त की है.उन्होंने इसे वन विभाग, विशेषज्ञों और संरक्षण टीमों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम बताया.मंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में ऐसे प्रयासों से गोडावण की संख्या में और वृद्धि होगी तथा यह दुर्लभ पक्षी विलुप्त होने के खतरे से बाहर निकल सकेगा.