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प्रयागराज शहर के बाहर बनेंगे तीन नए बस अड्डे, 100 इलेक्ट्रिक बसों का मिलेगा बेड़ा

प्रयागराज शहर के बाहर बनेंगे तीन नए बस अड्डे. ( ईटीवी भारत )

प्रयागराज: प्रयागराज में जाम की समस्या से निजात दिलाने और सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने शहर के बाहरी इलाकों में तीन नए बस स्टेशन स्थापित करने की योजना तैयार की है.

जिला प्रशासन द्वारा इन बस अड्डों के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है और यात्रियों की शहर के भीतर सुगम आवाजाही के लिए बेड़े में 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का भी खाका खींचा गया है.

रोडवेज की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत विभिन्न रूटों की बसों का संचालन शहर के प्रमुख प्रवेश द्वारों से ही किया जाएगा. प्रयागराज शहर के बाहर बनेंगे तीन नए बस अड्डे. (ईटीवी भारत) यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक (RM) रवींद्र कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी और गोरखपुर मार्ग से आने-जाने वाली बसों के लिए झूंसी के कटका के पास जमीन चिह्नित की गई है. इसी तरह, यमुनापार क्षेत्र से रीवा, बांदा और मिर्जापुर की ओर जाने वाली बसों के संचालन के लिए लेप्रोसी चौराहे के समीप नया बस अड्डा बनाया जाएगा.