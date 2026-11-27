प्रयागराज शहर के बाहर बनेंगे तीन नए बस अड्डे, 100 इलेक्ट्रिक बसों का मिलेगा बेड़ा
प्रयागराज जिला प्रशासन ने बस अड्डों के लिए भूमि चिह्नित कर लिया है. साथ ही नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का भी खाका खींचा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 1:15 PM IST
प्रयागराज: प्रयागराज में जाम की समस्या से निजात दिलाने और सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने शहर के बाहरी इलाकों में तीन नए बस स्टेशन स्थापित करने की योजना तैयार की है.
जिला प्रशासन द्वारा इन बस अड्डों के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है और यात्रियों की शहर के भीतर सुगम आवाजाही के लिए बेड़े में 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का भी खाका खींचा गया है.
रोडवेज की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत विभिन्न रूटों की बसों का संचालन शहर के प्रमुख प्रवेश द्वारों से ही किया जाएगा.
यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक (RM) रवींद्र कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी और गोरखपुर मार्ग से आने-जाने वाली बसों के लिए झूंसी के कटका के पास जमीन चिह्नित की गई है.
इसी तरह, यमुनापार क्षेत्र से रीवा, बांदा और मिर्जापुर की ओर जाने वाली बसों के संचालन के लिए लेप्रोसी चौराहे के समीप नया बस अड्डा बनाया जाएगा.
इसके अतिरिक्त, लखनऊ मार्ग की बसों के लिए फाफामऊ में भूमि का चयन जिला प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया गया है. सिंह के अनुसार, फिलहाल इन तीनों स्थानों पर जमीन आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है और भूमि हस्तांतरण होते ही निर्माण और विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा.
बाहरी इलाकों में बस स्टेशन शिफ्ट होने के बाद यात्रियों को शहर के मुख्य हिस्सों तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
क्षेत्रीय प्रबंधक ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में शहर के भीतर 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो रहा है, जिन्हें इन तीनों नए बस अड्डों से सिटी बस के रूप में जोड़ा जाएगा.
यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य में 50 और नई ई-बसों को बेड़े में शामिल करने की योजना है. इनके जुड़ने के बाद प्रयागराज की सड़कों पर कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि स्थानीय यात्रियों को सुगम और आधुनिक परिवहन सुविधा भी मिल सकेगी.