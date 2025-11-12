लखनऊ में गोमती नदी पर बनेंगे 3 नए पुल; ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, बढ़ेगी कनेक्टिविटी
एक पुल ग्रीन कॉरिडोर पर बनेगा, शहीद पथ-किसान पथ तक आवागमन होगा आसान, शहर में पहले से 8 पुल मौजूद.
Published : November 12, 2025 at 5:32 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी पर 3 नए पुलों का निर्माण होने वाला है. इससे शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा. लोगों को रोजाना लगने वाले जाम से भी काफी राहत मिलेगी. वर्तमान में गोमती नदी पर शहर में कुल 8 पुल बने हैं. इन नए पुलों के बनने से पुलों की संख्या 11 हो जाएगी.
उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने बताया कि ये पुल आधुनिक तकनीक से बनाए जाएंगे. ये न केवल मजबूत होंगे बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी रहेंगे. पहला पुल ग्रीन कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा. यह पिपरा घाट के पास बनेगा. यह परियोजना लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और पीडब्ल्यूडी के सहयोग से चल रही है.
लोगों को मिलेगी सहूलियत : राज्य मंत्री ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ को हरे-भरे और स्वच्छ शहर बनाने की योजना का हिस्सा है. इस पुल से गोमती नदी के किनारे बने पार्कों, साइकिल ट्रैक और पैदल पथों को जोड़ा जाएगा. इससे लोग प्रकृति के करीब रहते हुए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर के लिए यह पुल बहुत महत्वपूर्ण होगा. इससे शहीद पथ और किसान पथ तक आवागमन काफी आसान हो जाएगा.
बढ़ेगी कनेक्टीविटी : सेतु निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह पुल नदी के प्राकृतिक बहाव को प्रभावित नहीं करेगा. वन्यजीवों के लिए भी सुरक्षित रहेगा. दूसरा पुल मौजूदा पक्के पुल के साथ-साथ बनाया जाएगा. यह पुल शहर के व्यस्त इलाकों को जोड़ेगा, जैसे हजरतगंज, चारबाग और गोमती नगर.
इससे वाहनों की भीड़ कम होगी और यात्रा का समय बच जाएगा. फिलहाल पक्के पुल पर सुबह-शाम भारी ट्रैफिक जाम लगता है. इससे ऑफिस जाने वाले लोग और स्कूली बच्चे परेशान रहते हैं. नया पुल बनने से वैकल्पिक रास्ता मिलेगा. इससे जाम की समस्या आधी हो जाएगी.
पीपे वाले पुल की जगह बनेगा तीसरा पुल : तीसरा पुल घैला क्षेत्र में पीपे वाले पुराने पुल की जगह लेगा. पीपे वाला पुल काफी पुराना हो चुका है. बारिश के मौसम में अक्सर पानी भर जाता है. इससे आवागमन बंद हो जाता है. नया पुल ऊंचा और चौड़ा बनेगा. यह बाढ़ के समय भी सुरक्षित रहेगा. यह पुल गोमती नदी के उस पार के गांवों और कॉलोनियों को शहर से जोड़ेगा, जैसे इंडिया नगर, फैजाबाद रोड और सुल्तानपुर रोड के इलाके इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आसानी से शहर पहुंच सकेंगे और व्यापार बढ़ेगा.
सात साल में लखनऊ में बने कई पुल : लखनऊ में लगातार नए पुलों का निर्माण हुआ है. राजनाथ सिंह ने पुरानी लखनऊ में 3 पुलो का निर्माण कराया. एक पुल हैदरगंज होते हुए नींबू पार्क तक, दूसरा DAV कॉलेज से हुसैनगंज तक, मीना बेकरी से बुलाकी अड्डे तक भी एक पुल बनाया गया.
रिंग रोड पर पुल बनाए गए. इनमें एक मुंशी पुलिया के लिए और दूसरा सेक्टर 25 से विकास नगर तक और टेढ़ी पुलिया पर भी एक पल का निर्माण किया गया. सीतापुर रोड पर आईआईएम तिराहे के ऊपर सीतापुर रोड पर भी पुल बनाया गया. इस तरह कुल 8 पुल मौजूद हैं.
