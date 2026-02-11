ETV Bharat / state

लातेहार में हथियार के साथ तीन नक्सली गिरफ्तार, एक पर है 50 हजार का इनाम

लातेहार में तीन नक्सली पकड़े गए हैं. जिसमें एक 50 हजार रुपये का इनामी भी है.

लातेहार पुलिस की गिरफ्त में नक्सली. (फोटो-ईटीवी भारत)
लातेहार: नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई में लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने तीन नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार नक्सलियों में आदेश गंझू, उज्ज्वल कुमार और सुभाष कुमार शामिल है. तीनों चतरा जिले के टंडवा के रहने वाले हैं. पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 2 पिस्टल, 35 गोलियों, उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का पर्चा, दस्तावेज और डायरी समेत अन्य सामान बरामद किए हैं. गिरफ्तार नक्सली आदेश गंझू पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है.

दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि आदेश गंझू के नेतृत्व में अपराधियों का एक दस्ता किसी घटना को अंजाम देने के लिए लातेहार जिले के बारियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत पकरुआ जंगल में इकट्ठा हो रहे हैं. इस सूचना के बाद डीएसपी विनोद रवानी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम गठित की गई और नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की गई.

जानकारी देते लातेहार एसपी कुमार गौरव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम चिन्हित स्थल पहुंची और इलाके की घेराबंदी शुरू कि तो पुलिस को देखकर अपराधी वहां से भागने लगे. इस दौरान पुलिस ने तीन नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान नक्सलियों के पास से दो पिस्टल, 35 गोलियों, नक्सली पर्चा सहित अन्य सामग्री बरामद किए गए.

टीएसपीसी के नाम पर संगठन चलाता था आदेश

इधर, इस संबंध में लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि गिरफ्तार आदेश गंझू जेल से निकलने के बाद कुछ अपराधियों को अपने साथ जोड़ा और अलग-अलग नक्सली संगठनों के नाम पर क्षेत्र में अपराध की घटना को अंजाम दे रहा था. उन्होंने बताया कि आदेश तथा उसके सहयोगियों ने लातेहार जिले के बालूमाथ और बरियातू, चतरा जिले के टंडवा, लावालौंग, गिद्धौर और सिमरिया, हजारीबाग जिले के केरेडारी, रांची जिले के खलारी और मैक्लुस्कीगंज आदि थाना क्षेत्र में विभिन्न नक्सली संगठनों के नाम पर लेवी मांगने, फायरिंग करने आदि अपराध की घटनाओं में शामिल था. इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी.

इस बीच सूचना मिली की आदेश अपने सहयोगियों के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए बरियातू थाना क्षेत्र के पास जमा हुआ है. सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदेश और उसके दो अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया.

21 से अधिक मामलों का अभियुक्त है आदेश

एसपी कुमार गौरव ने बताया कि गिरफ्तार आदेश गंझू लातेहार जिले के अलावे आसपास के दूसरे जिलों में कई घटनाओं को अंजाम दिया था. उसके खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में 21 से अधिक मामले दर्ज हैं. सरकार ने उसके खिलाफ 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था. उन्होंने बताया कि आदेश के साथ गिरफ्तार हुए अन्य आरोपियों का भी आपराधिक इतिहास रहा है.

छापेमारी दल में शामिल पुलिस कर्मियों को मिलेगा रिवॉर्ड

एसपी कुमार गौरव ने बताया कि छापेमारी दल में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को रिवॉर्ड मिलेगा. इसके लिए पुलिस मुख्यालय को अनुशंसा की जाएगी. उन्होंने बताया कि छापेमारी अभियान में डीएसपी विनोद रवानी, इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, बरियातू थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान, बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार, देवेंद्र कुमार, धीरज कुमार सिंह, अनुभव सिन्हा, गौतम कुमार, होसेन डांग समेत अन्य पुलिस कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही.

संपादक की पसंद

