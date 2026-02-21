ETV Bharat / state

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी : कोटा होकर होली पर तीन और स्पेशल ट्रेन, रूट और टाइमिंग जानिए

यात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है ताकि यात्री आसानी से अपने घर पहुंच सके.

रेलवे का तोहफा
रेलवे का तोहफा (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
Published : February 21, 2026 at 11:56 AM IST

कोटा : होली के अवसर पर अभी कई रूट पर नो रूम व रिग्रेट के हालात हैं. इसके तहत रेलवे ने मुंबई से काठगोदाम व कानपुर अनवरगंज के बीच वीकली फेस्टिवल सुपरफास्ट स्पेशल चलाने की घोषणा की है. साथ ही इंदौर से निजामुद्दीन के बीच द्वि साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल चलाई जा रही है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि इस लंबी वेटिंग से यात्रियों को निजात दिलाने के लिए बड़ी संख्या में विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी. जिसके तहत ही वोटिंग से निपटने और यात्रियों को कंफर्म सीट दिलाने का प्रयास कर रहे है. इसके तहत ही कोटा होकर तीन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की चलाने की घोषणा रेलवे ने की है.

इन ट्रेनों से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के यात्रियों को फायदा मिलेगा. यह ट्रेन मुंबई, कानपुर, मथुरा, दिल्ली, इंदौर, हल्द्वानी, नैनीताल, बरेली, कोटा, रतलाम, सूरत, वलसाड, वडोदरा, उज्जैन, जैसे शहरों को कनेक्ट कर रही है. तीनों ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल के कोच लगाए गए हैं. इन ट्रेन में बुकिंग मुंबई और इंदौर की तरफ शनिवार से शुरू हो गई है और फिलहाल तीनों ट्रेनों में ही कंफर्म टिकट मिल रहा है. जबकि कानपुर, निजामुद्दीन और काठगोदाम से आने वाली ट्रेनों की बुकिंग जल्दी शुरू हो जाएगी.

मुंबई सेंट्रल-काठगोदाम करेगी पांच फेरे : ट्रेन नंबर 09075 मुंबई सेंट्रल काठगोदाम सुपरफास्ट वीकली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 25 फरवरी से 25 मार्च के बीच पांच फेरे करेगी. जिसमें यह ट्रेन हर बुधवार को सुबह 10:55 पर रवाना होगी. इसके बाद देर रात 12:40 पर कोटा पहुंचेगी. वहीं अगले दिन गुरुवार दोपहर 2:30 पर काठगोदाम पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09076 काठगोदाम मुंबई सेंट्रल वीकली सुपरफास्ट स्पेशल 26 फरवरी से 26 मार्च के बीच पांच फेरे करेगी. इसमें यह ट्रेन हर गुरुवार को शाम 5:30 पर काठगोदाम से रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन शुक्रवार सुबह 6:40 पर कोटा पहुंचेगी और रात 9:00 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी. ट्रेन आते और जाते समय बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, भरतपुर, अछनेरा, मथुरा, हाथरस, कासगंज, बरेली, बरेली सिटी, इज्जत नगर, बहेरी, किच्छा, लाल कुआं और हल्द्वानी स्टेशन पर रुकेगी.

मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज करेगी छह फेरे : ट्रेन नंबर 09185 मुंबई सेंट्रल कानपुर अनवरगंज वीकली फेस्टिवल सुपरफास्ट स्पेशल 22 फरवरी से 29 मार्च के बीच 6 फेरे करेगी. यह ट्रेन हर रविवार को सुबह 10:55 पर मुंबई सेंट्रल से रवाना होगी. इसके बाद रात 12:55 पर कोटा पहुंचेगी. वहीं रविवार दोपहर 3:35 पर कानपुर अनवरगंज पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर ट्रेन नंबर 09186 कानपुर अनवरगंज मुंबई सेंट्रल वीकली फेस्टिवल सुपरफास्ट स्पेशल 23 फरवरी से 30 मार्च के बीच 6 फेरे करेगी. इसमें यह ट्रेन हर सोमवार को शाम 6:25 पर कानपुर अनवरगंज से रवाना होगी, इसके बाद अगले दिन मंगलवार सुबह 6:30 पर कोटा और रात 10:30 पर मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी. ट्रेन बोरीवली, वापी, वलसाड, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, मथुरा कैंट, हाथरस सिटी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज और बिल्हौर स्टेशन पर रुकेगी.

इंदौर-हजरत निजामुद्दीन करेगी 10 फेरे : ट्रेन नंबर 09309 इंदौर-हजरत निजामुद्दीन द्वि साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 22 फरवरी से 27 मार्च के बीच सप्ताह में 2 दिन चलेगी. इसमें यह ट्रेन शुक्रवार और रविवार को इंदौर से शाम 5 बजे रवाना होगी. इसके बाद रात 10:35 पर कोटा पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 5 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन 09310 हजरत निजामुद्दीन इंदौर द्वि साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 23 फरवरी से 28 मार्च के बीच चलेगी जिसमें हजरत निजामुद्दीन से शनिवार और सोमवार सुबह 8:20 पर रवाना होगी इसके बाद दोपहर 2:35 पर कोटा और रात 9 बजे इंदौर पहुंच जाएगी. ट्रेन दोनों तरफ से 10 फेरे करेगी. ट्रेन आते और जाते समय मथुरा, भरतपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, शामगढ़, नागदा, उज्जैन और देवास रुकेगी.

