जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति अधिकारी की बढ़ेंगी मुश्किलें! तीन और मुकमदे हुए दर्ज, जानिए क्यों?

यूट्यूबर ज्योति अधिकारी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रही है. ज्योति अधिकारी पर तीन और मुकदमे दर्ज हुए है.

यूट्यूबर ज्योति अधिकारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 9, 2026 at 8:04 PM IST

हल्द्वानी: उत्तराखंड की संस्कृति, देवी-देवताओं और कुमाऊं क्षेत्र की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपों में घिरी यूट्यूबर ज्योति अधिकारी की मुश्किल कम होती नहीं दिख रही है. उत्तराखंड में यूट्यूबर ज्योति अधिकारी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है. अब ज्योति अधिकारी के खिलाफ उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर और खटीमा कोतवाली में भी अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए है. इसके अलावा नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के मुखानी थाने में वादनी को धमकी देने के मामले में भी एक और मुकदमा दर्ज हुआ है.

रुद्रपुर कोतवाली में दी गई तहरीर में ममता त्रिपाठी निवासी बिगबाड़ा किच्छा रोड रुद्रपुर ने आरोप लगाया है कि ज्योति अधिकारी ने सार्वजनिक स्थान पर दराती लहराते हुए उत्तराखंड की महिलाओं, देवी-देवताओं और स्थानीय संस्कृति के खिलाफ अभद्र, अपमानजनक और भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया.

तहरीर में आरोप लगाया है कि यूट्यूबर ज्योति अधिकारी ने वीडियो में कुमाऊं की महिलाओं और धार्मिक आस्थाओं को 'फर्जी' कहकर उनका घोर अपमान किया गया है, जिससे महिलाओं सहित आम जनता की भावनाएं आहत हुई हैं.

वहीं खटीमा कोतवाली में सावित्री चंद्र निवासी कंजाबाग खटीमा ने भी ज्योति अधिकारी के खिलाफ तहरीर दी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में ज्योति अधिकारी ने कुमाऊं मंडल की महिलाओं को सामूहिक रूप से अपमानित किया गया है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और समाज को विभाजित करने वाले बयान दिए गए.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ऐसे वक्तव्यों से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और शांति भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गई है. तहरीरों में पुलिस से मांग की गई है कि ज्योति अधिकारी के खिलाफ नफरत फैलाने, महिलाओं का अपमान करने, धार्मिक भावनाएं आहत करने और सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए.

बता दें कि यूट्यूबर ज्योति के खिलाफ हल्द्वानी के मुखानी में इसी मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था. गुरुवार को ज्योति मुखानी थाने पहुंची थी. पूछताछ के बाद पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद ज्योति को कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने ज्योति को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

ज्योति के खिलाफ वादनी को धमकाने के मामले में मुखानी थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है. दरअसल, मुखानी थाने में दर्ज मुकदमे में दिए गए नोटिस के बाद ज्योति अधिकारी द्वारा एक और वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया गया था. इस वीडियो में ज्योति उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला को धमकाती हुई नजर आ रही है. इसी वजह से महिला ने ज्योति पर एक और मुकदमा दर्ज कराया है. ऐसे में माना जा रहा है कि ज्योति की मुश्किलें बढ़ने वाली है.

