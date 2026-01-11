ETV Bharat / state

तुर्कमान गेट हिंसा मामले में तीन और गिरफ्तार, अब तक 16 उपद्रवी पुलिस की गिरफ्त में

नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित दरगाह फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. शनिवार को पुलिस ने इस मामले में तीन और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपितों की पहचान तुर्कमान गेट निवासी मोहम्मद नवेद, मोहम्मद फैज और मोहम्मद उबैदुल्लाह के रूप में हुई है. इसके साथ ही इस प्रकरण में अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.



पुलिस के अनुसार अतिक्रमण हटाने के दौरान इलाके में अचानक पथराव और बवाल की स्थिति पैदा हो गई थी. उपद्रवियों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर पत्थरबाजी की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था. हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अलग-अलग टीमों का गठन कर आरोपितों की पहचान शुरू की.



जांच के दौरान पुलिस सीसीटीवी कैमरों, घटनास्थल पर मौजूद वीडियो फुटेज, पुलिसकर्मियों के बॉडी वॉर्न कैमरों और फेस रिकग्निशन सिस्टम की मदद से उपद्रवियों की पहचान कर रही है. पुलिस के मुताबिक 50 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है.

