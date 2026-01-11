ETV Bharat / state

तुर्कमान गेट हिंसा मामले में तीन और गिरफ्तार, अब तक 16 उपद्रवी पुलिस की गिरफ्त में

तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने की जगह से मलबा हटाया जा रहा है. मौके पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है.

तुर्कमान गेट हिंसा मामला
तुर्कमान गेट हिंसा मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 11, 2026 at 6:36 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित दरगाह फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. शनिवार को पुलिस ने इस मामले में तीन और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपितों की पहचान तुर्कमान गेट निवासी मोहम्मद नवेद, मोहम्मद फैज और मोहम्मद उबैदुल्लाह के रूप में हुई है. इसके साथ ही इस प्रकरण में अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

पुलिस के अनुसार अतिक्रमण हटाने के दौरान इलाके में अचानक पथराव और बवाल की स्थिति पैदा हो गई थी. उपद्रवियों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर पत्थरबाजी की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था. हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अलग-अलग टीमों का गठन कर आरोपितों की पहचान शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस सीसीटीवी कैमरों, घटनास्थल पर मौजूद वीडियो फुटेज, पुलिसकर्मियों के बॉडी वॉर्न कैमरों और फेस रिकग्निशन सिस्टम की मदद से उपद्रवियों की पहचान कर रही है. पुलिस के मुताबिक 50 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है.

रास्तों को खोला गया
उधर, चार दिन बाद शनिवार को तुर्कमान गेट इलाके को पूरी तरह खोल दिया गया.सुरक्षा कारणों से अतिक्रमण अभियान के बाद कई रास्तों को बंद कर दिया गया था, जिन्हें अब खोल दिया गया है. इलाके की बाजारें भी दोबारा पूरी तरह खुल गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है.

वहीं, दरगाह फैज-ए-इलाही के आसपास बचे मलबे को हटाने का काम शनिवार को भी जारी रहा. पुलिस और प्रशासन की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है.

