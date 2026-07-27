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मुकुंदरा हिल्स में फंदा लगाकर तेंदुए का शिकार, तीन और आरोपी गिरफ्तार

तेंदुए के शिकार के गिरफ्तार आरोपी ( ETV Bharat Kota )

कोटा : मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 5 जुलाई को एक मादा तेंदुआ शिकारी फंदे में फंसने से मर गया था. इस मामले में वन विभाग ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की थी. कुछ दिन पहले टीम को एक सफलता मिली थी, जिसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया था. उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसके अन्य साथी भी इस घटना में शामिल थे. इसके बाद वन्यजीव विभाग की टीम ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. उनके विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की जा रही है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. मुख्य वन संरक्षक एवं मुकुंदरा फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट ने बताया कि उप वन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम के निर्देशन में गठित SIT में एससीएफ प्रेम सिंह सिकरवार अनुसंधान कर रहे हैं. इस मामले में 21 जुलाई को गिरफ्तार आरोपी विशाल हरिजन से वन अभिरक्षा के दौरान पूछताछ की गई. पढ़ें: वन विभाग के हत्थे चढ़ा पैंथर का शिकारी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में फंदा लगाकर किया था शिकार