मुकुंदरा हिल्स में फंदा लगाकर तेंदुए का शिकार, तीन और आरोपी गिरफ्तार
कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम पिछले दिनों चंबल सफारी के लिए गई थीं. तब नदी की कराइयों में उन्हें तेंदुआ फंदे से झूलता दिखा था.
Published : July 27, 2026 at 8:22 AM IST
कोटा : मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 5 जुलाई को एक मादा तेंदुआ शिकारी फंदे में फंसने से मर गया था. इस मामले में वन विभाग ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की थी. कुछ दिन पहले टीम को एक सफलता मिली थी, जिसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया था. उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसके अन्य साथी भी इस घटना में शामिल थे. इसके बाद वन्यजीव विभाग की टीम ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. उनके विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की जा रही है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.
मुख्य वन संरक्षक एवं मुकुंदरा फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट ने बताया कि उप वन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम के निर्देशन में गठित SIT में एससीएफ प्रेम सिंह सिकरवार अनुसंधान कर रहे हैं. इस मामले में 21 जुलाई को गिरफ्तार आरोपी विशाल हरिजन से वन अभिरक्षा के दौरान पूछताछ की गई.
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सीसीएफ ने बताया कि उसकी निशानदेही तथा अनुसंधान में मिले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर लक्की पुत्र शोभाराम, अर्जुन पुत्र सम्पतराज और रामपाल पुत्र देवा भील को भी गिरफ्तार किया गया. मामले में अभी जांच जारी है. टीम घटना से जुड़े अन्य संभावित व्यक्तियों, अवैध शिकार से संबंधित नेटवर्क और सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है.
सीसीएफ जाट ने बताया कि 5 जुलाई को कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम चंबल सफारी के लिए गई थीं. चंबल नदी की कराइयों में एक तेंदुआ फंदे से झूलता हुआ मिला था. उनकी तत्काल सूचना पर मुकुंदरा रिजर्व की टीम सक्रिय हुई और मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तेंदुए की मौत हो चुकी थी. यह करीब 5 वर्षीय मादा तेंदुआ था, जो संभवतः 12 घंटे तक फंदे में फंसा रहा था. यह फंदा विशाल और उसके गिरोह के शिकारियों ने लगाया था. इस घटना के बाद वन विभाग ने शिकार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है.