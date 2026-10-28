उत्तराखंड NEET UG MBBS फर्जी सर्टिफिकेट मामला, 3 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 8 अरेस्ट
स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के फर्जी MBBS एडमिशन सर्टिफिकेट मामले में तीन और आरोपी गिरफ्तार किए गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 28, 2026 at 4:37 PM IST
देहरादून: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र समेत अन्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस में दाखिला कराने के मामले में एसआईटी ने तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. थाना रायपुर और क्लेमेंटटाउन में दर्ज मुकदमों की जांच के दौरान इन आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है. इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
पुलिस के मुताबिक, 13 सितंबर 2026 को थाना रायपुर और थाना क्लेमेंटटाउन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में मुकदमे दर्ज किए गए थे. जांच के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी पाए गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने एसपी ग्रामीण जया बलूनी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था.
एजुकेशन कंसल्टेंसी के जरिए एडमिशन कराने का आरोप: एसआईटी की जांच में सामने आया कि आरोपी पूर्व में गिरफ्तार रूपेश पंडित अपने साथियों के साथ पिछले पांच वर्षों से एजुकेशन कंसल्टेंसी का काम कर रहा था. वह मेरठ में मेकोडो पाठशाला नाम से कंपनी संचालित कर अलग-अलग निजी विश्वविद्यालयों और विदेशों में एमबीबीएस, बीटेक, बीसीए, बीबीए और बीकॉम जैसे पाठ्यक्रमों में कमीशन पर दाखिला दिलाने का काम करता था.
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों ने अपनी बेटियों को एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के लिए रूपेश पंडित से संपर्क किया था. आरोप है कि इसके लिए फर्जी आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र तैयार करवाए गए. इन दस्तावेजों के आधार पर एक आरोपी ने अपनी बेटी का मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराया गया, जबकि एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को को नीट काउंसलिंग में शामिल कराया गया था. एसआईटी के मुताबिक, इन दस्तावेजों को तैयार करवाने के एवज में एक व्यक्ति ने रूपेश पंडित को 25 लाख रुपए और दूसरे व्यक्ति ने 30 लाख रुपए दिए थे.
बेटी का मेडिकल कॉलेज में कराया दाखिला: पुलिस के मुताबिक, तीसरे आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने परिचित विशाल कुमार के साथ मिलकर अपनी बेटी के एमबीबीएस में दाखिले के लिए कथित तौर पर फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र और आधार कार्ड तैयार करवाए थे. आरोप है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उसकी पुत्री का हरिद्वार स्थित जीएमसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराया गया.
एसआईटी ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुजफ्फरनगर हरिद्वार और बिजनौर निवासियों के रूप में की है. साथ ही एसआईटी मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि प्रकरण में सामने आने वाले अन्य आरोपियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
-जया बलूनी, एसपी देहात-
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