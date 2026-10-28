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उत्तराखंड NEET UG MBBS फर्जी सर्टिफिकेट मामला, 3 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 8 अरेस्ट

उत्तराखंड NEET UG MBBS फर्जी सर्टिफिकेट केस में 3 अन्य गिरफ्तार ( PHOTO-ETV Bharat )

पुलिस के मुताबिक, 13 सितंबर 2026 को थाना रायपुर और थाना क्लेमेंटटाउन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में मुकदमे दर्ज किए गए थे. जांच के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी पाए गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने एसपी ग्रामीण जया बलूनी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था.