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भारत-पाक सीमा पर खाजूवाला में ड्रोन से हथियार गिराने का मामला, अहम सुराग लगे हाथ, तीन और आरोपी गिरफ्तार

बीकानेर: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास खाजूवाला थाना क्षेत्र में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप गिराने के सनसनीखेज मामले में बीकानेर पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस सीमा पार संचालित हथियार तस्करी नेटवर्क की कई अहम कड़ियां जोड़ने में सफल रही. मामले की जांच अब सिंडिकेट और उसके अन्य सहयोगियों तक पहुंचने पर केंद्रित है.

हथियारों की खेप गिराई थी: सदर वृत्ताधिकारी (सीओ) एवं आईपीएस अनुष्का कालिया ने बताया कि 26 फरवरी को खाजूवाला क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियारों की बड़ी खेप भारतीय सीमा में गिराई गई थी. सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया. इसमें मेड इन चाइना पिस्टल तथा 326 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत गंभीर मानते हुए पुलिस ने विशेष जांच शुरू की. रेंज आईजी ओमप्रकाश मेघवाल और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में गठित विशेष टीम लगातार तकनीकी विश्लेषण, खुफिया सूचनाओं और अन्य एजेंसियों के सहयोग से जांच में जुटी रही.

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नेटवर्क की परतें खोली: आईपीएस कालिया ने बताया कि जांच के दौरान पहले मुख्य आरोपी सोनू उर्फ सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया था. उससे हुई पूछताछ और इनपुट के आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क की परतें खोलते हुए तीन और आरोपियों तक पहुंची. पुलिस ने पंजाब के फाजिल्का से करण सिंह बोदला (27) को राउंडअप कर गिरफ्तार किया. इसके अलावा मोहाली से गुरकीरत सिंह (33), निवासी अबोहर तथा राजस्थान के घड़साना निवासी अवतार सिंह (28) को भी पकड़ा. तीनों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.

सीमा पार तस्करी सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य: कालिया ने बताया कि अनुसंधान में पाया कि करण सिंह और गुरकीरत सिंह मुख्य आरोपी सोनू उर्फ सुखविंदर के संचालित सीमा पार संगठित तस्करी सिंडिकेट के लिए 'फुट सोल्जर्स' थे. इनकी भूमिका पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए हथियारों की खेप को सुरक्षित जगह पहुंचाना, उसे छिपाना और आगे नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचाने की थी. अवतार सिंह भी इस नेटवर्क को स्थानीय स्तर पर सहयोग उपलब्ध करा रहा था.

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