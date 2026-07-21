भारत-पाक सीमा पर खाजूवाला में ड्रोन से हथियार गिराने का मामला, अहम सुराग लगे हाथ, तीन और आरोपी गिरफ्तार
पाकिस्तानी सरहद से सटे खाजूवाला क्षेत्र में ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी के मामले में बीकानेर पुलिस को बड़ी कामयाबी.
Published : July 21, 2026 at 9:09 PM IST
बीकानेर: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास खाजूवाला थाना क्षेत्र में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप गिराने के सनसनीखेज मामले में बीकानेर पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस सीमा पार संचालित हथियार तस्करी नेटवर्क की कई अहम कड़ियां जोड़ने में सफल रही. मामले की जांच अब सिंडिकेट और उसके अन्य सहयोगियों तक पहुंचने पर केंद्रित है.
हथियारों की खेप गिराई थी: सदर वृत्ताधिकारी (सीओ) एवं आईपीएस अनुष्का कालिया ने बताया कि 26 फरवरी को खाजूवाला क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियारों की बड़ी खेप भारतीय सीमा में गिराई गई थी. सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया. इसमें मेड इन चाइना पिस्टल तथा 326 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत गंभीर मानते हुए पुलिस ने विशेष जांच शुरू की. रेंज आईजी ओमप्रकाश मेघवाल और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में गठित विशेष टीम लगातार तकनीकी विश्लेषण, खुफिया सूचनाओं और अन्य एजेंसियों के सहयोग से जांच में जुटी रही.
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नेटवर्क की परतें खोली: आईपीएस कालिया ने बताया कि जांच के दौरान पहले मुख्य आरोपी सोनू उर्फ सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया था. उससे हुई पूछताछ और इनपुट के आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क की परतें खोलते हुए तीन और आरोपियों तक पहुंची. पुलिस ने पंजाब के फाजिल्का से करण सिंह बोदला (27) को राउंडअप कर गिरफ्तार किया. इसके अलावा मोहाली से गुरकीरत सिंह (33), निवासी अबोहर तथा राजस्थान के घड़साना निवासी अवतार सिंह (28) को भी पकड़ा. तीनों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.
सीमा पार तस्करी सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य: कालिया ने बताया कि अनुसंधान में पाया कि करण सिंह और गुरकीरत सिंह मुख्य आरोपी सोनू उर्फ सुखविंदर के संचालित सीमा पार संगठित तस्करी सिंडिकेट के लिए 'फुट सोल्जर्स' थे. इनकी भूमिका पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए हथियारों की खेप को सुरक्षित जगह पहुंचाना, उसे छिपाना और आगे नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचाने की थी. अवतार सिंह भी इस नेटवर्क को स्थानीय स्तर पर सहयोग उपलब्ध करा रहा था.
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लंबे समय से तस्करों के संपर्क में गिरोह: पुलिस का मानना है कि यह गिरोह लंबे समय से सीमा पार बैठे तस्करों के संपर्क में था. ड्रोन के माध्यम से हथियारों तथा अन्य प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अब नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों और सीमा पार बैठे संचालकों की पहचान की जा रही है.
तीनों आरोपी हैं आदतन अपराधी: सीओ कालिया ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों का अपराधिक रिकॉर्ड है. करण बोदला के खिलाफ पंजाब के फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों में एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं. गुरकीरत सिंह पूर्व में ड्रोन ड्रॉपिंग की घटनाओं में लिप्त रहा है. सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था. अवतार के खिलाफ जैतसर में एनडीपीएस एक्ट तथा मुकलावा थाने में विद्युत अधिनियम के मामले दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार तीनों का अपराधिक इतिहास पुष्टि करता है कि वे संगठित अपराध और तस्करी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं.
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नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस: पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है. जांच का मुख्य उद्देश्य पता लगाना है कि पाक से ड्रोन भेजने वाले संचालकों, भारत में खेप रिसीव करने वालों, हथियारों के अंतिम खरीदारों तथा इस नेटवर्क को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले लोगों की पहचान की जाए. इसके लिए तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है. ऐसे मामलों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बीकानेर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की दिशा में लगातार कार्रवाई कर रही है.
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