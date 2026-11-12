फिरोजाबाद में ग्रामीण की हत्या का मामला; तीन और आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली से दीपावली मनाने गांव आये थे
सीओ चंचल त्यागी ने बताया कि मुख्य आरोपी को दो दिन पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 9:29 PM IST
फिरोजाबाद : जनपद में दीपावली के दिन एक ग्रामीण की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस घटना के नामजद 11 आरोपियों में से तीन आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक मुख्य आरोपी को पुलिस दो दिन पहले ही एनकाउंटर में गिरफ्तार कर चुकी है. इस मामले में अब तक गिरफ्तार हत्यारोपियों की संख्या चार हो चुकी है.
सीओ सिरसागंज चंचल त्यागी ने बताया कि पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी राजीव को तो दो दिन पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि घटना के तीन आरोपी योगेश, रवि और हरिओम को गुरुवार को पेंगू रोड से गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों को सुसंगत धाराओं में कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, घटना अरांव थाना क्षेत्र के गांव चंदपुरा की है. मूलरूप से यहां के रहने वाले रूप सिंह (48) पिछले कुछ वर्षों से परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे और मजदूरी कर परिवार की जीविका चलाते थे. पांच नवम्बर को रूप सिंह दीपावली मनाने के लिए दिल्ली से अपने गांव आये थे. उनकी पत्नी और बच्चे 26 अक्टूबर को ही गांव आये थे.
परिजनों के अनुसार, परिवार के लोगों से ही उनकी जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी. जिन लोगो से रंजिश चल रही है उन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार पर भी रूप सिंह को जान से मारने की धमकी भी दी थी. पत्नी अनीता का आरोप है कि दीपावली पूजन के बाद रूप सिंह जब घर से निकले तो आरोपियों ने उन्हें दबोच लिया और कुल्हाड़ी, ईंट से उन पर प्रहार कर दिया.
उनका आरोप है कि पति को बचाने के लिए उनका बेटा वीरू आया तो आरोपियों ने उस पर भी हमला किया और उसे भी गंभीर चोटें आयीं. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने रूप सिंह को मृत घोषित कर दिया. इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद में महिला की हत्या का खुलासा; तीन आरोपी गिरफ्तार, मकान बंटवारे के विवाद में हुई थी वारदात