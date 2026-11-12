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फिरोजाबाद में ग्रामीण की हत्या का मामला; तीन और आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली से दीपावली मनाने गांव आये थे

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फिरोजाबाद : जनपद में दीपावली के दिन एक ग्रामीण की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस घटना के नामजद 11 आरोपियों में से तीन आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक मुख्य आरोपी को पुलिस दो दिन पहले ही एनकाउंटर में गिरफ्तार कर चुकी है. इस मामले में अब तक गिरफ्तार हत्यारोपियों की संख्या चार हो चुकी है.



सीओ सिरसागंज चंचल त्यागी ने बताया कि पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी राजीव को तो दो दिन पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि घटना के तीन आरोपी योगेश, रवि और हरिओम को गुरुवार को पेंगू रोड से गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों को सुसंगत धाराओं में कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.

