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मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: रांची की 3.66 लाख महिलाओं के खातों में पहुंचे 275 करोड़ रुपये

रांचीः झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिला की 3 लाख 66 हजार 664 महिला लाभुकों के बैंक खातों में अप्रैल से जून 2026 तक की तीन माह की सम्मान राशि एकमुश्त हस्तांतरित कर दी गई है.

आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से प्रत्येक लाभुक को 7,500 रुपये की राशि भेजी गई. इस मद में जिला प्रशासन ने कुल 274 करोड़ 99 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान किया है.

रांची जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देना है. राशि सीधे बैंक खातों में भेजे जाने से लाभुकों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ मिल रहा है.

जिला के सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है. सर्वाधिक 31,094 लाभुक कांके प्रखंड में रहे, जबकि टाउन अर्बन क्षेत्र में 25,006, मांडर में 22,885, सिल्ली में 21,031, बेड़ो में 20,519, चान्हो में 19,299, रातू में 18,500, तमाड़ में 18,411, बुढ़मू में 17,688, नगड़ी में 17,755, ओरमांझी में 17,824 तथा नामकुम में 17,566 लाभुकों के खातों में राशि भेजी गई.

इसके अलावा अनगड़ा, सोनाहातू, राहे, लापुंग, खलारी, बुंडू और विभिन्न शहरी क्षेत्रों की पात्र महिलाओं को भी योजना का लाभ मिला. हालांकि, बड़गाईं अंचल और ईटकी प्रखंड के लाभुकों का भुगतान अभी प्रक्रियाधीन है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों के पात्र लाभुकों के खातों में भी जल्द ही सम्मान राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी.