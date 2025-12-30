ETV Bharat / state

तीन महीने पहले पेट्रोल की जगह भरा डीजल, अब लिया बदला, एसयूवी से तोड़ा डिस्पेंसर

जोधपुर: शहर मंडलनाथ चौराहा पर स्थित पूर्व सांसद के पेट्रोल पंप पर बीती रात को बोलेरा से टक्कर मारकर डिस्पेंसर तोड़ने के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि करीब तीन महीने पहले वह इस पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए आया था, लेकिन उसकी गाड़ी में डीजल भर दिया गया. जिसको लेकर काफी कहासुनी हुई और बाद में राजीनामा भी हो गया. लेकिन कुछ लोगों द्वारा आरोपी को बार-बार इस घटना का बदला लेने के लिए प्रेरित किया गया. इस पर उसने बीती रात को किसी से बोलेरा मांगी और सीधा मंडलनाथ के पास स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचा. यहां बोलेरा को बैक लेकर डिस्पेंसर को उड़ा दिया और मौके से भाग गया.

एसीपी मंडोर अनिल शर्मा ने बताया कि पूर्व राज्यसभा सांसद का यह पेट्रोल पंप है. जिसे पूर्व सांसद के बेटे जितेंद्र सिंह संचालित करते हैं. सोमवार रात करीब 12 बजे सुरपुरा निवासी विष्णु पुत्र बंशीलाल बिश्नोई एक बोलेरो गाड़ी लेकर वहां पहुंचा और गाड़ी से तीन बार टक्कर मारकर पेट्रोल पंप का डिस्पेंसर तोड़ दिया. इसके बाद मौके से भाग गया. जितेंद्र सिंह की ओर से घटना की रिपोर्ट दी गई है. जिसमें बताया गया है कि कुछ समय पहले पेट्रोल पंप पर विष्णु के साथ विवाद हुआ था. एसीपी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और बोलेरो भी बरामद कर ली है.