जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में सेंध, पार्सल में मिले तीन मोबाइल और डाटा केबल, जांच में जुटी पुलिस
शौचालय के पास फेंका गया था पार्सल. लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज.
Published : July 2, 2026 at 3:13 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल में एक बार फिर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है. सेंट्रल जेल परिसर में मिले एक पार्सल में बीड़ी के बंडल और मोबाइल मिलने से हड़कंप मच गया. पार्सल में मिली सामग्री को जेल प्रशासन ने जब्त कर लिया है. इस संबंध में लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि पार्सल बाहर से जेल परिसर में फेंका गया. अब जांच की जा रही है कि यह पार्सल किसने फेंका और किस बंदी के लिए यह फेंका गया. सेंट्रल जेल की सुरक्षा में चूक का मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है.
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लावारिस हालत में मिला था पार्सल: लालकोठी थानाधिकारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि जेल प्रशासन की ओर से जेल प्रहरी सुरेशचंद्र ने मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 29 जून को वार्ड नंबर 13 के पीछे बने शौचालय के पास एक पार्सल लावारिस हालत में मिला था. इस पार्सल को खोलकर देखा तो उसमें बीड़ी के 20 बंडल, तीन मोबाइल, तीन बैट्री और डाटा केबल मिली है. थानाधिकारी ने बताया कि जेल प्रहरी की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच एएसआई सूरजमल को सौंपी गई है.
पिछले दिनों मारपीट के दो मामले आए सामने: सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई बार जेल में लावारिस हालत में और बंदियों के पास मोबाइल मिलने के मामले पहले सामने आए हैं. बीते दिनों जेल परिसर में बंदियों के बीच मारपीट के दो मामले भी सामने आए थे. एक घटना सफाई को लेकर हुए विवाद के चलते हुई. जबकि दूसरी घटना हनुमान चालीसा का पाठ करने के विवाद में हुई. दोनों घटनाओं को लेकर लालकोठी थाने में मुकदमे दर्ज हुए थे.
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