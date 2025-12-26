BBMKU दीक्षांत समारोह में नाराज हुए तीन विधायक! कार्यक्रम छोड़कर निकले, जानें वजह
बीबीएमकेयू दीक्षांत समारोह में तीन विधायक नाराज हो गए. खबर में जानिए वजह
Published : December 26, 2025 at 8:36 PM IST
धनबाद: शहर के न्यू टाउन हॉल में बीबीएमकेयू के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार उपस्थित हुए. राज्यपाल मंच से संबोधित कर रहे थे इसी बीच तीन विधायक कार्यक्रम छोड़कर बीच में ही निकल गए. जिसमें सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, और टुंडी विधायक मथुरा महतो तीनों विधायक कार्यक्रम बीच में छोड़ कर चल दिए. वहीं विधायक राज सिन्हा और विधायक मथुरा महतो ने मीडिया के सामने नाराजगी भी व्यक्त की.
दरअसल,राज्यपाल संतोष गंगवार मंच से संबोधित कर रहे थे. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने डुमरी विधायक जयराम महतो का नाम लिया, लेकिन कार्यक्रम में मौजूद अन्य तीनों विधायक चंद्रदेव महतो, राज सिन्हा और मथुरा महतो का नाम नहीं लिया. हालांकि अपने संबोधन में राज्यपाल ने सीनेट मेंबर का नाम जरूर लिया था. तीनों विधायक सीनेट के मेंबर भी हैं.
विधायकों ने जताई नाराजगी
वहीं मामले को लेकर विधायक मथुरा महतो ने कहा कि हमारा नाम मंच से संबोधित नहीं करना था. जिसका करना था,उसका संबोधन किया गया. उन्होंने कहा कि जिन्हें जानते हैं, उन्हीं का नाम लेंगे. वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि हमें कोई नाराजगी नहीं है. हम तो जबरदस्ती कार्यक्रम में आ गए थे. राज सिन्हा ने कहा कि हम लोगों को बुलाया नहीं गया था. हम तो मेला देखने के लिए आ गए थे.
विधायक जयराम महतो ने बताई वजह
वहीं विधायक जयराम महतो ने तर्क दिया कि तीनों विधायक सीनेट के मेंबर हैं. राज्यपाल के द्वारा सीनेट मेंबर का संबोधन किया गया था. सीनेट मेंबर का नाम लेने पर तीनों विधायकों का स्वतः ही आ गया. उन्होंने कहा कि हम सीनेट के मेंबर नहीं हैं, इसलिए शायद राज्यपाल को मेरा नाम अलग से लेने की जरूरत पड़ी. उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि राज्यपाल को लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में एक्टिव रहता हूं, इसलिए वह मेरा सम्मान हमेशा करते आए हैं.
